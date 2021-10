Ex-"Verbotene Liebe"-Star Sina-Valeska Jung stößt zu "Alles was zählt"

Ein bekanntes Seriengesicht kehrt zurück: Ex-"Verbotene Liebe"-Star Sina-Valeska Jung heuert bei "Alles was zählt" an. Ab dem 17. November spielt sie Businesslady Caroline Albrecht.

Sina-Valeska Jung wird bald bei "Alles was zählt" zu sehen sein.

Wiedersehen mit Sina-Valeska Jung (42): Der ehemalige "Verbotene Liebe"-Star ist ab dem 17. November bei der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen. Von 2006 bis 2009 spielte die 42-Jährige die Rolle der Sarah von Lahnstein in der 2015 eingestellten Adelssoap. Nun kehrt sie als Businesslady Caroline Albrecht auf die Serienbühne zurück.

"Ein bisschen verrückt"

Ihr neuer Job bei "AWZ" ist für die Schauspielerin ein Déjà-vu der besonderen Art: "Es ist schon ein lustiges Gefühl, wieder im gleichen Gebäude zu sein und in den gleichen Studios zu drehen. Viele Erinnerungen... Es ist ein bisschen verrückt", so die 42-Jährige. "Es ist ja nun 12 Jahre her seit meinem Ende bei VL. Alles ist seltsam vertraut und trotzdem 'neu und anders'. Man kann das schwer beschreiben. Das ein oder andere bekannte Gesicht hinter der Kamera gibt es tatsächlich auch. Das ist wirklich sehr schön!"

Ein besonders bekanntes Gesicht hat die Schauspielerin jedoch verpasst: Lars Korten (49). Er spielte seit 2015 die Rolle des Christoph Lukowski und stieg in diesem Jahr aus "AWZ" aus. Auch er war zuvor einer der Stars von "Verbotene Liebe" und sogar die große Serienliebe von Sina-Valeska Jungs Charakter Sarah von Lahnstein.

"Freue mich auf alles, was jetzt so kommt"

Bei "AWZ" spielt Sina-Valeska Jung die Cousine von Justus (Matthias Brüggenolte) und Finn Albrecht (Christopher Kohn). "Der erste Drehtag war im Außendreh. Ich war freudig aufgeregt... ein bisschen Nervosität gehört dazu", erinnert sich die Schauspielerin zurück. "Alle waren wahnsinnig nett und supportiv und es hat vom ersten Moment an richtig Spaß gemacht. Ich bin super dankbar für diese tollen Kollegen und freue mich auf alles, was da jetzt so kommt."

Sina-Valeska Jung arbeitet auch als Model und war unter anderem in einigen TV-Werbespots zu sehen. 2006 gehörte sie zum Ensemble der "RTL Comedy-Nacht". Dort lernte sie auch Skandal-Rocker Evil Jared Hasselhoff (50) von der Bloodhound Gang kennen, den sie 2010 heiratete. Mit ihrer gemeinsamen Tochter leben sie in Berlin.

"Alles was zählt" läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf TVNow, demnächst RTL+.