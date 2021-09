Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann wird Frauenarzt in "Unter uns"

Neuzugang in der Kölner Schillerallee: Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann wird die RTL-Serie "Unter uns" als Frauenarzt Dr. Richard Schilling aufmischen. Damit gibt er sein Debüt als Schauspieler.

Ex-"Prince Charming" Nicolas Puschmann (30) gibt sein Schauspieldebüt: Der 30-Jährige wird der Schillerallee in "Unter uns" als Frauenarzt Dr. Richard Schilling einen Besuch abstatten, . "Ich fühle mich wirklich geehrt und könnte ausrasten!", freut er sich. Dazu postete Puschmann Fotos vom Set, auf denen er sowohl in der Maske als auch am Drehort zu sehen ist. Als Dr. Schilling sitzt er in die Arbeit vertieft am Schreibtisch.

Am ersten Drehtag lief nicht alles glatt: Puschmann sei wegen Staus gleich eine halbe Stunde zu spät gekommen, . "Da war ich leicht gestresst. Dann kriege ich auch noch eine komplette Textänderung für eine Szene. In der Maske habe ich dann noch versucht, den neuen Text auswendig zu lernen." Am Ende habe dennoch alles geklappt, "aber das hat mich schon nervös gemacht".

Ein echter Frauenversteher

Laut RTL wird Puschmann am 15. November erstmals in "Unter uns" zu sehen sein. Der diesjährige "Let's Dance"-Teilnehmer spielt als Dr. Schilling einen echten Frauenversteher, der von Britta Schönfeld (Tabea Heynig, 51) zum Einsatz gerufen wird.

