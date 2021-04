"Ex on the Beach" mit ehemaligen "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Eine Woche vor dem "Ex on the Beach"-Staffelstart gibt der Sender die Singles bekannt, darunter auch Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Till.

Die neuen "Ex on the Beach"-Singles (v.l.): Lara, Tommy, Roxy, Ex-"Bauer sucht Frau"-Kandidat Till, Sandra, Celina und Diogo.

Eine Woche vor dem Start der zweiten Staffel der Love-Realityshow "Ex on the Beach" stehen nun die sieben Singles fest, die sich zwischen neuer Liebe und Ex-Zurück entscheiden müssen. Wie TVNow am Mittwoch bekanntgab, ist unter anderem der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidat (2020) Till (32) mit von der Partie. Im Vorfeld der neuen Show gibt der Kieler Bademeister, Aquafitnesstrainer und zudem ehemalige "Temptation Island"-Teilnehmer (2020) zu: "Ich war mein Leben lang ein Arsch zu den Frauen." Er ist seit neun Monaten Single.

Teilnehmen wird auch Tommy (25). Er lebt in Nizza, Frankreich, war bis Oktober 2019 Profischwimmer, studierte Hotelmanagement und arbeitet im Hotel seiner Eltern. "Three factors for love: Ich bin Franzose, ich bin gut drauf und ich sehe gut aus", sagt er über sich. Und doch ist er seit fünf Jahren Single. Sein Glück versuchte er schon in der französischen TV-Show "Les princes et les princesses de l'amour" (2020).

Der dritte männliche Kandidat der neuen "Ex on the Beach"-Staffel heißt Diogo (26). Auch er war bei "Temptation Island" (2020) dabei. Der Kölner Tätowierer mit eigenem Studio ist seit einem halben Jahr solo. Über sich sagt er: "Ich lasse lieber Taten als Worte sprechen."

Die Damen: Roxy, Lara, Sandra und Celina

Ebenfalls bei "Ex on the Beach" dabei ist die Ansbacher "Temptation Island"-Teilnehmerin (2020) Roxy (28). Die gelernte Zerspanungsmechanikerin und Influencerin "braucht einen Superhelden", wie sie sagt. Seit einem halben Jahr geht sie solo durchs Leben.

In der Show wird sie unter anderem auf die Leipziger Rapperin und Heilerzieherin für psychisch kranke Menschen, Lara (21), treffen. Sie hat keine TV-Show-Erfahrung, ist seit zwei Jahren Single und sagt von sich: "Frauen sind eifersüchtig auf mich."

Auch die Hürther Produktionsassistentin und Messe-Hostess Sandra (28) hat keine TV-Erfahrung. Sie ist seit drei Jahren Single und lässt sich "nichts verbieten", wie sich im Vorfeld der Show schon mal zu verstehen gibt.

Die vierte Frau in der Runde ist die Nürnberger Supermarktkassiererin Celina (22). Sie ist erst seit vier Monaten Single, hat keine TV-Erfahrung, sagt aber von sich: "Schamgefühl wird bei mir klein geschrieben."

Neue Folgen ab 15. April

Diesmal findet die Suche nach der großen Liebe in Mexiko statt. Ob es dabei zu ähnlichen Dramen kommt wie in Staffel eins in Griechenland, erfahren die Zuschauer in den 16 neuen Folgen, die ab 15. April auf TVNow zu sehen sind. Zum Start gibt es eine Doppelfolge, danach jeden Donnerstag eine neue.