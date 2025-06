Ex-"GZSZ"-Star Valentina Pahde schwärmt von "Traumschiff"-Dreh

Der beliebte TV-Star Valentina Pahde verwandelte sich für das ZDF-"Traumschiff" in eine Ärztin. Von den Dreharbeiten in Afrika schwärmt die ehemalige Darstellerin von Sunny Richter in den höchsten Tönen - und teilt Impressionen.

(lau/spot) | 19. Juni 2025 - 11:09 Uhr

Valentina Pahde erlebte rund um den "Traumschiff"-Dreh in Afrika Abenteuer. © imago images/BREUEL-BILD/Jason Harrell

Einmal für das legendäre "Traumschiff" vor der Kamera stehen - und gleichzeitig eine malerische Zeit an einem der aufregendsten und exotischsten Orte der Welt verbringen. Diese Erfahrung machte jetzt Valentina Pahde (30), bekannt als Sunny Richter aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Vor der spektakulären Kulisse Südafrikas verkörperte die 30-Jährige zum ersten Mal eine Ärztin - eine doppelte Premiere, die sie sichtlich begeisterte. Unvergessliche Zeit Südafrika "Jetzt darf ich es euch endlich offiziell verraten", schreibt Pahde . "Ich durfte das erste Mal für das 'Traumschiff' in Afrika drehen und hatte eine richtig tolle Zeit." Die Aufnahmen zeigen sie strahlend vor einem Kleinflugzeug, gemeinsam mit Kolleginnen in Arztkitteln und neben den festen "Traumschiff"-Stars Daniel Morgenroth (61) und Barbara Wussow (64). Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert Die Dreharbeiten führten das Team unter anderem ins Madikwe Game Reserve, ein Wildreservat im Norden Südafrikas. Bereits im April hatte Pahde . "Diese Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen", schwärmt die Schauspielerin über ihre "Traumschiff"-Erfahrung. Die Zeit am Set beschreibt Pahde als "emotional, aufregend und einfach wunderschön". Bei einem "Traumschiff"-Dreh ließen sich Arbeit und Urlaub zudem wunderbar miteinander verbinden, betont die beliebte Darstellerin. Wiedersehen mit "GZSZ"-Kollegin Besonders emotional wurde es für Pahde durch ein überraschendes Wiedersehen: Bei den Dreharbeiten traf sie auf ihre frühere "GZSZ"-Kollegin Isabell Horn. Die 41-Jährige war zwischen 2009 und 2014 Teil des Casts der RTL-Serie und kehrte 2015 für kurze Zeit zurück - damals drehte sie auch mit Pahde. Die neue "Traumschiff"-Episode trägt den Arbeitstitel "Afrika: Madikwe". Ein konkreter Sendetermin steht noch nicht fest, doch Pahde kann es kaum erwarten, "demnächst im ZDF mehr davon zu zeigen".