Ex-"GZSZ"-Star Sila Sahin kommt zu "Alles was zählt"

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurde sie zum Fanliebling, nun meldet sich Sila Sahin an einem anderen Set zurück: Die Schauspielerin steht für "Alles was zählt" vor der Kamera.

Bis 2014 stand sie für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera, nun dreht Schauspielerin Sila Sahin-Radlinger (37) für eine weitere RTL-Serie. Sie ist bald bei "Alles was zählt" zu sehen, Demnach spielt sie die Rolle der Miray und ist ab Folge 4.266 (24. August 2023) zu sehen.

"Freue mich riesig"

"Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von 'Alles was zählt' in Köln und das tägliche Drehen für RTL", wird die 37-Jährige zitiert. Miray werde mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, "für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen", verspricht sie. Die Schauspielerin fügt hinzu: "Lacher sind garantiert! Das kann ich schon jetzt versprechen. Miray erinnert mich sogar ein wenig an meine jungen Jahre. Also unbedingt immer ab 19:05 Uhr 'AWZ' einschalten - in Zukunft bin ich dann schon vor 'GZSZ' dran!"

Fünf Jahre war sie "GZSZ"-Star

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielte Sila Sahin von 2009 bis 2014 die Rolle der Ayla Höfer, geborene Özgül, und wurde zum Fanliebling. Sie war auch in Formaten wie unter anderem "KDD - Kriminaldauerdienst", "Alarm für Cobra 11", "Notruf Hafenkante", "Verbotene Liebe" oder "Nachtschwestern" zu sehen.

Seit 2016 ist der TV-Star mit dem Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger (30) verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne, die 2018 und 2019 zur Welt kamen.