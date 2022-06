Evelyn Burdecki sucht ihren Traummann im TV

Dauersingle Evelyn Burdecki sucht ab Juli in Sat.1 ihren Traummann. Ziemlich ungewöhnliche Vorstellungen hat sie auch: Ihr Prinz sollte Zwiebeln mögen und ein kleines Bäuchlein haben.

Evelyn Burdecki (33) sucht im Fernsehen ihren Traummann. In der Sat.1-Show "Topf sucht Burdecki" buhlen 21 Männer um die TV-Personality - allerdings ohne es zu wissen. Burdecki überrascht die Single-Männer, die ebenfalls auf der Suche sind und nicht wissen, dass sie die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin daten. "Das wird aufregend, ich habe schon total Kribbeln im Bauch!", freut sie sich auf die Suche.

Heirat, Kinder, Bäuchlein

Burdecki, die seit 2018 Single ist, hat ganz bestimmte Vorstellungen von ihrem Traummann: "Jemand, der spontan ist und sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Es wäre auch schön, wenn er ein kleines Bäuchlein hätte!" Zudem ist ihr wichtig, dass er "heiraten und Kinder haben will". Immerhin will die 33-Jährige am liebsten Fünflinge haben.

Außerdem sollte sich ihr Zukünftiger nicht an Zwiebelatem stören. "Ich liebe Zwiebeln, und das ist auch meine Vorbereitung für das Date. Wenn ich nach Zwiebeln rieche, weiß er schon, auf was er sich einlässt!" Die Dates finden dann etwa auf einem Tandem, in einem Escape-Room oder im Zoo statt.

Fünf Folgen wird es von "Topf sucht Burdecki - Ein Promi zum Verlieben" geben. Sie laufen ab Sonntag, dem 31. Juli, um 17:45 Uhr in Sat.1 und auf Joyn.