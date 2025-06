Evelyn Burdecki steht für "Das Traumschiff" vor der Kamera

Evelyn Burdecki hat eine Rolle in der ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff" übernommen. Die Dreharbeiten fanden kürzlich in Island statt, der Ausstrahlungstermin für die neue Folge steht aktuell noch nicht fest.

Reality-Star Evelyn Burdecki (36) hat eine Gastrolle in der ZDF-Kultreihe "Das Traumschiff" übernommen, . Die Aufnahmen fanden demnach bereits am vergangenen Samstag in Island statt - ein eher ungewöhnlicher Drehort für die meist in wärmeren Gefilden spielenden Folgen.

Details zu ihrem Part hält Burdecki noch unter Verschluss. "Die Rolle darf ich noch nicht verraten, das wird eine Überraschung", erklärt sie im Gespräch mit dem Boulevard-Blatt. Der Ausstrahlungstermin der entsprechenden Folge wurde vom ZDF ebenfalls noch nicht bekannt gegeben.

Herausfordernde Drehbedingungen in Island

Die Dreharbeiten in Island stellten besondere Anforderungen an Burdecki. Bei den noch kühlen Temperaturen im Mai musste sie bereits früh am Morgen um fünf Uhr am Set erscheinen. "Ich war aber so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht geschlafen habe", berichtet sie über die Nacht vor dem Dreh.

Für die 36-Jährige bedeutet die Rolle mehr als nur ein weiteres TV-Engagement, da sie bereits als Kind regelmäßig die Serie mit ihren Eltern verfolgt habe. Besonders ihre Mutter Teresa (78), die seit 1981 treue "Das Traumschiff"-Zuschauerin sei, habe sich sehr gefreut: "Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude."

Verbindung zur Kindheit

"Als Kind habe ich mit meinen Eltern immer das Traumschiff geschaut", erläutert Burdecki ihre Verbindung zur Serie. Die dargestellten Reisen hätten sie schon damals fasziniert, auch wenn sich die Familie solche Abenteuer nie leisten konnte. Das Reisen sei hingegen heute ihr größtes Hobby geworden, und diese Leidenschaft führt sie auf die frühen "Das Traumschiff"-Erlebnisse zurück.

Hauptdarsteller Florian Silbereisen (43), der seit 2019 die Rolle des Kapitäns Max Parger verkörpert, war bei den Island-Dreharbeiten nicht anwesend, so Burdecki. Sie hoffe aber weiterhin auf ein TV-Rendezvous: "Ich habe mich bei der Crew schon für eine Kussszene beworben! Ist also in Arbeit!" Die Folge mit Burdecki soll planmäßig im Rahmen der kommenden "Traumschiff"-Staffel ausgestrahlt werden. Das ZDF hat bisher jedoch noch keine weiteren Details zur Handlung oder zu anderen Gastdarstellern genannt.