"Maren Seefeld": Eva Mona Rodekirchen überrascht mit GZSZ-Rückkehr

Comeback bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Eva Mona Rodekirchen alias Maren Seefeld kehrt an den Kolle-Kiez zurück. Das hat der Sender RTL jetzt bekannt gegeben. Ab April steht die Schauspielerin wieder vor der Kamera.

Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" steht erneut ein Comeback vor der Tür. Eva Mona Rodekirchen (46) steht ab April wieder als Maren Seefeld vor der Kamera. Das hat RTL jetzt bekannt gegeben. Im Herbst 2022 hatte sich die Schauspielerin von der Serie verabschiedet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Maren Seefeld kehrt von der Weltreise zurück

Ihre Figur trat im September 2022, im Folge 7.600, gemeinsam mit ihrer Tochter eine Weltreise an. Damals erklärte Rodekirchen zu ihrem Ausstieg: "Die letzten zweieinhalb Jahre waren für uns alle sehr herausfordernd und ich spürte, wie meine Kraft flöten ging." Der Abschied fiel ihr nicht leicht: Sie hatte "Angst, (...) bei den letzten Drehs in Tränen auszubrechen". Am Ende habe Rodekirchen es jedoch "ganz gut hinbekommen".

Auf eine Rückkehr hatte sie schon damals gehofft: "Ich wünsche mir, und das wäre eigentlich der beste Fall, dass Maren irgendwann genug von ihrer Weltreise hat, unbedingt zurück in den Kiez möchte, da zu 100 Prozent wieder ankommt und ich mit dem Elan, mit dem ich damals eingestiegen bin, bei 'GZSZ' als Schauspielerin weitermachen kann."

Wie und wann die Figur Maren Seefeld an den Kolle-Kiez zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Am 16. November 2010 hatte Rodekirchen ihren ersten Auftritt bei "GZSZ".