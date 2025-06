"Étoile": Neue Serie der "Gilmore Girls"-Schöpferin schon abgesetzt

Doch keine Zugabe: Die eigentlich bereits geplante zweite Staffel der Ballett-Dramedy "Étoile" wurde offenbar von Amazon abgeblasen.

Au Revoir, "Étoile": , hat man sich im Hause Amazon dazu entschieden, die Dramedy-Serie nicht in eine - eigentlich schon geplante - zweite Staffel auf Prime Video zu schicken. Damit endet das Herzensprojekt von "Gilmore Girls"-Schöpferin Amy Sherman-Palladino (59), das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Daniel (59) zum Leben erweckt hatte, nach nur acht Folgen und wenige Wochen, nachdem diese überhaupt erst ausgestrahlt wurden.

Im Gegensatz zu der vielfach ausgezeichneten Comedy-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" von Sherman-Palladino war man offenbar nicht von der Performance der ersten Staffel von "Étoile" überzeugt. Und das, obwohl laut "Deadline" die zweite Staffel einst in einem Rutsch mit der ersten geordert worden war. Eine Evaluierung habe nun aber offenbar ergeben, dass die hohen Kosten der aufwendigen Produktion nicht im Verhältnis zu der Zuschauer-Resonanz stehen.

"Étoile" begleitet die Tänzer und das künstlerische Personal zweier weltberühmter Ballettkompanien in New York und Paris bei ihrem ehrgeizigen Versuch, ihre traditionsreichen Institutionen durch den Austausch ihrer talentiertesten Stars zu retten.

Teure Drehs und spezielles Thema

Dieses Setting hatte seinen Preis: Die Dreharbeiten fanden in New York und Paris statt, wobei historische Gebäude als Kulisse dienten. Die Serie hat außerdem eine eigene Ballettkompanie mit Top-Tänzern aus aller Welt gegründet, um aufwendige Tanzsequenzen zu bieten. Anscheinend wusste die Geschichte nicht genug Menschen, die wenig mit Ballett am Hut haben, von sich zu überzeugen.

Am Cast dürfte das nicht gelegen haben. Für ihre Serie hat Sherman-Palladino zwei Stars aus "The Marvelous Mrs. Maisel" mit an Bord geholt: Luke Kirby (46) spielt Jack, den Leiter der New Yorker Tanz-Truppe, und Gideon Glick (36) wirkt als Tänzer Tobias mit. Jacks französisches Pendant wird von Charlotte Gainsbourg (53) dargestellt. Ihren Assistenten Raphael Yanic Truesdale (55) kennen und lieben alle "Gilmore Girls"-Fans derweil als den französischen Concierge Michelle Gerard.