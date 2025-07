Es geht direkt los: Christian Loß ist der neue Moderator bei "taff"

Christian Loß verstärkt ab sofort das "taff"-Team auf ProSieben und folgt damit auf den überraschenden Ausstieg von Thore Schölermann. Seine erste Sendung moderiert der 34-Jährige schon am 7. Juli.

Die Moderatorinnen und Moderatoren von "taff" bekommen wieder Verstärkung: Ab sofort wird auch Christian Loß (34) für das ProSieben-Magazin vor der Kamera stehen. Seine erste Sendung steht schon am 7. Juli an. "'taff' ist in der deutschen TV-Landschaft eine absolute Institution. Jetzt selbst ein Teil davon zu sein, ist völlig verrückt, und ich freue mich riesig auf das Team und meine neuen Aufgaben!", wird Loß in der Pressemitteilung von ProSieben zitiert.

Offiziell wird der 34-Jährige zwar nicht als direkter Nachfolger von Thore Schölermann (40) bezeichnet, doch sein Start bei "taff" folgt auf Schölermanns überraschenden Ausstieg im Oktober 2024. Er hatte zwölf Jahre lang für das Format vor der Kamera gestanden. Im Team unterstützt Loß nun sowohl unter der Woche als auch an einzelnen Wochenenden Annemarie Carpendale, Viviane Geppert, Rebecca Mir, Neda Peemüller, Christian Düren und Daniel Aminati.

Vielseitige Moderationserfahrung

Christian Loß wurde 1990 in Wetzlar geboren und sammelte schon früh erste journalistische Erfahrungen. Nach seinem Studium der Literaturwissenschaft, Germanistik und Philosophie absolvierte er ein Volontariat im Medienbereich. Seit 2014 steht er vor der Kamera und moderierte diverse Formate, darunter die Kindersendung "Coolfaktor" auf Nickelodeon sowie Reportagen für RTL und ProSieben, auch in "taff"-Specials. Beim WDR präsentierte er 2021 und 2022 die Reihe "Läuft - Die KettenreAh!ktion" und war als Moderator der Serie "Lookslike" unterwegs. Außerdem führt er durch den Podcast "Gans und Kranich".

lässt er seine Follower hin und wieder an seinem Alltag teilhaben und postet beispielsweise Urlaubsbilder. Seine Hobbys sind breit gefächert: Er liebt Musik, liest gern und hält sich mit Skifahren, Rennradfahren oder Wandern fit.

Das ProSieben-Magazin "taff" dreht sich täglich um Geschichten rund um Stars, Schicksale sowie aktuelle Tipps und Trends. Die Sendung läuft montags bis freitags um 17:00 Uhr und sonntags als "taff Weekend" um 18:05 Uhr.