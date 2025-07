Erstes Bild von neuem Harry Potter ist da: So reagieren die Fans

Ein erstes Bild von Dominic McLaughlin als Harry Potter begeistert die Fans. Aber es gibt auch kritische Kommentare zur neuen Serienadaption.

Die Fans können einen ersten Blick auf den neuen Harry Potter im Kostüm werfen - und viele feiern den Anblick. Das Bild von Dominic McLaughlin (11) in seiner Rolle als Nachwuchszauberer . Die Dreharbeiten beginnen in den Warner Bros. Studios Leavesden in Hertfordshire - demselben Ort in England, an dem auch die acht "Harry Potter"-Kinofilme entstanden sind, in denen Daniel Radcliffe (35) die titelgebende Figur spielte.

Die Fans zeigen sich auf Instagram überwiegend begeistert vom neuen Foto von Radcliffes Nachfolger. "Nette Besetzung, sieht genau wie der kleine Harry aus", schrieb ein Fan, während ein anderer meinte: "Er sieht toll aus als Harry! Beschützt ihn bitte vor den Internet-Trollen." Ein weiterer User fügte hinzu: "Er ist verdammt niedlich." Andere Kommentare lauteten etwa: "Er sieht Harry ähnlicher als Harry selbst" oder "Er ist dem Harry aus den Büchern sehr ähnlich."

Diskussion um die berühmte Narbe

Unabhängig vom neuen Hauptdarsteller gibt es aber von den "Harry Potter"-Fans Kritik an dem Projekt allgemein. "Die Serie, nach der niemand gefragt hat. Sogar meine kleinen Nichten und Cousinen lieben das Original, sie brauchen keine neue Version davon", lautet einer der Kommentare. Auch an anderer Stelle heißt es über die TV-Adaption: "Keiner hat danach gefragt. Nur eine weitere Geldmacherei."

Das erste Bild von Dominic McLaughlin mit runder Harry-Potter-Brille und Gryffindor-Outfit löste außerdem eine Fan-Diskussion um die Platzierung der berühmten Narbe des Zauberlehrlings aus. In der Serie scheint sie weiter seitlich auf Harrys Stirn zu sitzen. "Ich hasse es nicht, aber ich liebe es auch nicht. Die Haare sind perfekt, die Narbe ist mies", so ein Social-Media-Beitrag dazu. "Ich dachte, die Narbe wäre größer. Dass die Narbe sehr gut zu erkennen ist, ist in fast jedem Buch ein Handlungselement", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Die Serie erscheint 2027

HBO hatte zuvor erklärt, dass die Serie, die ab Anfang 2027 ausgestrahlt werden soll, eine "getreue Adaption der Kultbücher" sein wird. Im Vergleich zu den Filmen soll die TV-Show mehr Raum für die Erforschung weiterer Handlungsstränge aus den Romanen von J.K. Rowling (59) bieten. Für jedes der sieben Bücher soll es eine Staffel geben.

Die Produktion hat nun auch weitere Namen von Darstellerinnen und Darstellern bekannt gegeben, die zum Cast hinzustoßen. Demnach wird Rory Wilmot den unbeholfenen Gryffindor-Schüler Neville Longbottom spielen. Amos Kitson wird als Harry Potters Cousin Dudley Dursley auftreten. Louise Brealey wird in die Rolle der Fluglehrerin Madam Rolanda Hooch schlüpfen. Anton Lesser soll Garrick Ollivander verkörpern, den Inhaber des Zauberstab-Geschäfts "Ollivanders".

Die Hauptdarsteller der Serie sind unterdessen schon länger bekannt: In Arabella Stanton hat die Serie eine neue Hermine Granger gefunden, Alastair Stout spielt Ron Weasley. Emmy-Preisträger John Lithgow stellt den Schulleiter Albus Dumbledore dar, Paapa Essiedu den Lehrer Severus Snape. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Janet McTeer (Professor McGonagall), Nick Frost (Rubeus Hagrid), Luke Thallon (Professor Quirrell) und Paul Whitehouse (Argus Filch).

