Erster Trailer zur "Der Herr der Ringe"-Serie ist da

Bis Anfang September müssen sich Fantasy-Fans zwar noch gedulden. Jetzt hat Amazon Prime Video aber den ersten Trailer sowie den Titel der neuen "Der Herr der Ringe"-Serie veröffentlicht.

Amazon Prime Video hat den ersten Trailer zur kommenden "Der Herr der Ringe"-Serie veröffentlicht. Viel verrät zwar nicht. Immerhin enthüllt der Streaminganbieter aber endlich den Titel der Serie: "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" (Original: "The Lord of the Rings: The Rings of Power").

Sowohl durch den Seriennamen als auch durch das Video wird deutlich, um was sich die Geschichte drehen wird: die Entstehung der Ringe der Macht und die damit einhergehenden Probleme, wie etwa der Aufstieg des dunklen Lord Sauron. Auch die "epische Geschichte von Númenor und die letzte Allianz der Elfen und Menschen" sollen in der Serie beleuchtet werden, wie die Showrunner und Executive Producer J.D. Payne und Patrick McKay vorab erklärten.

Der Clip selbst wurde mit außergewöhnlichen Effekten umgesetzt und mit einem dramatischen Soundtrack untermalt. Zu sehen ist hauptsächlich der Schmiedeprozess von flüssigem Metall. Am Ende wird schließlich der Titel eingeblendet. Im englischen Original-Trailer ist zudem das berühmte Ringgedicht von Galadriel zu hören, die in der neuen Serie jedoch nicht mehr von Cate Blanchett (52), sondern von der Waliserin Morfydd Clark (32) gespielt wird.

Serie startet Anfang September 2022

Die ersten Folgen von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" sollen ab dem 2. September 2022 bei Amazon Prime Video verfügbar sein. Der Hauptcast besteht aus Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers und Daniel Weyman.