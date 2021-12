Erster Trailer für "SATC"-Ableger "And Just Like That..." ist da

Nach einem ersten kurzen Teaser hat Sky nun einen längeren Trailer veröffentlicht. Am 9. Dezember startet endlich der "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." mit einer Doppelfolge.

Sarah Jessica Parker im "SATC"-Spin-off "And Just Like That..."

In wenigen Tagen geht es los: Sky zeigt ab dem 9. Dezember endlich den mit Spannung erwarteten "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That...". Nach einem kurzen Teaser Mitte November veröffentlichte der Bezahlsender nun auf Youtube , der eine Vorschau auf die Rückkehr von Carrie, Miranda, Charlotte und Co. gewährt.

Bekannt war bereits, dass die Fans ab dem 9. Dezember wahlweise auf Deutsch oder im Originalton in den Genuss der neuen Folgen kommen werden. Zum Start wird eine Doppelfolge ausgestrahlt, die es entweder über den Streamingdienst Sky Ticket oder auch im TV auf Sky Comedy zu sehen geben wird. Die weiteren acht Folgen werden dann immer donnerstags, jeweils eine Episode pro Woche, gezeigt.

"And Just Like That..." zeigt Leben und Freundschaft der drei Hauptfiguren in ihren 50ern

Das Serien-Spin-off folgt den drei Hauptfiguren, gespielt von Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55) und Kristin Davis (56), auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. Kim Cattrall (65) alias Samantha Jones ist nicht Teil der "Sex and the City"-Fortsetzung.