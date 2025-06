Erste Serienhauptrolle für Palina Rojinski

In der ZDFneo-Serie "My Ex" ist Palina Rojinski erstmals in einer Serienhauptrolle zu sehen. Ein neues Kapitel in ihrer Schauspielkarriere. Zuvor stand sie vor allem für Kino-Komödien wie "Willkommen bei den Hartmanns" oder "Nightlife" vor der Kamera.

Palina Rojinski und das Team von "My Ex".

Palina Rojinski (40) übernimmt eine Hauptrolle in einer TV-Serie. In der sechsteiligen ZDFneoriginal-Serie "My Ex" (Arbeitstitel) wird sie die Mittdreißigerin Ivy verkörpern, wie der Sender zum Drehstart mitgeteilt hat. "Ich freu mich so, euch Ivy endlich zeigen zu dürfen", zeigt sich Rojinski begeistert. "Es ist einfach so funny und cute." Die Moderatorin und Schauspielerin war in der Vergangenheit vor allem in Kinofilmen zu sehen.

Palina Rojinski, die neben Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41) als TV-Moderatorin bekannt wurde, widmete sich schon zu Beginn ihrer Karriere auch der Schauspielerei. So engagierte sie Simon Verhoeven (52) für seine zweiteilige Komödie "Männerherzen" (2009 und 2011). Anschließend war sie in Detlev Bucks (62) "Rubbeldiekatz" (2011) oder Florian David Fitz' (50) "Jesus liebt mich" (2012) zu sehen.

Sie blieb dem Komödien-Fach treu und spielte in "Traumfrauen" (2015) und "Nightlife" (2020) neben Elyas M'Barek (43) eine Hauptrolle. Zu ihren Kinofilmen zählen zudem "Willkommen bei den Hartmanns" (2016), "Get Lucky - Sex verändert alles" (2019) oder "Enkel für Anfänger" (2020). Im TV war sie unter anderem im "Tatort: Die Fette Hoppe" (2013) und in einer "jerks."-Folge (2018) zu sehen. Im Streamingbereich übernahm sie zuletzt eine Rolle in der Apple TV+-Serie "Where's Wanda?" (2024).

Ivy auf der Suche nach ihrem Liebesglück

Jetzt folgt also eine Hauptrolle in einer TV-Serie. "My Ex" wird derzeit in Tschechien gedreht. Sie dreht sich um die impulsive Single-Frau Ivy, die in ihrem Job als Interior- und Set-Designerin Erfolge feiert. Zudem hat sie einen tollen Freundeskreis und ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Zum letzten Glück fehlt ihr nur noch eine Beziehung. In einem "Tarot-und-Astro-Laden" werden ihr die Karten gelegt und sie bekommt überraschend eine ziemlich konkrete Prophezeiung: Ihre große Liebe hat sie bereits kennengelernt, hat sich von dieser Person jedoch wieder getrennt. Um nicht für immer alleine zu bleiben, muss sie bis zum Ende des Sommers zu dem Richtigen zurückfinden.

Die Serie ist auch in den weiteren Rollen prominent besetzt. Laut Ankündigung übernehmen unter anderem August Wittgenstein, Caro Daur, Alli Neumann, Benno Fürmann, Almila Bagriacik und Tim Oliver Schultz Rollen.