Erste große TV-Rolle für Keanu Reeves?

Keanu Reeves verhandelt angeblich gerade über seine erste große Rolle in einer TV-Serie. Hinter dem Projekt sollen Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio stehen.

"Matrix"-Star Keanu Reeves (57) führt angeblich derzeit Gespräche über eine Rolle in einem TV-Projekt. Demnach geht es in den Verhandlungen um die Serienadaption von "The Devil In The White City", ein Buch von Erik Larson (68) aus dem Jahr 2003.

Prominente Produzenten

Es handelt von der wahren Geschichte zweier Männer - der eine Architekt, der andere Serienmörder - deren Schicksale durch die Weltausstellung von Chicago 1893 verknüpft sind. Unterschreibt Keanu Reeves für das Projekt, wäre es "Deadline" zufolge seine erste große Rolle im US-Fernsehen. Der Filmstar hätte dabei prominente Mitstreiter. Leonardo DiCaprio (47) hatte sich 2010 die Filmrechte an Larsons Buch gesichert. Angeblich sollte es zunächst als Spielfilm umgesetzt werden - mit Martin Scorsese (79) als Regisseur.

2019 gab der Streamingdienst Hulu bekannt, dass das Projekt als Serie entwickelt wird. DiCaprio und Scorsese werden als Produzenten dabei sein. Todd Field (57) soll bei den ersten beiden Folgen der Miniserie Regie führen.