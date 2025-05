Erneut dreimal pro Woche: Sandra Maischberger erhöht Talkshow-Frequenz

Die ARD baut Sandra Maischbergers Talkshow-Präsenz weiter aus: Die nach ihr betitelte Sendung wird auch diese Woche dreimal ausgestrahlt. Für 2025 plant der Sender insgesamt 67 Ausgaben der beliebten Talksendung.

Sandra Maischbergers (58) Talkshow bekommt im ARD-Programm erneut mehr Raum: Die Moderatorin wird ihre Sendung auch in dieser Woche mit einer erhöhten Frequenz präsentieren. Bereits vergangene Woche konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer statt der gewohnten zwei "Maischberger"-Sendungen drei mitverfolgen. Und auch das war nicht die Premiere. "Bereits im April 2024 haben wir 'Maischberger' an drei Tagen pro Woche, von Montag bis Mittwoch, ausgestrahlt", teilte die ARD-Programmdirektion der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage mit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weitere "Maischberger"-Montagsausgaben geplant

Die 2003 ins Leben gerufene Live-Sendung, die für gewöhnlich dienstags und mittwochs ausgestrahlt wird, bekommt bis zur Sommerpause noch vier weitere Montagstermine. "Bis zur Sommerpause am 15. Juli sind 'Maischberger'-Ausgaben an folgenden Montagabenden im Ersten geplant - jeweils zur gewohnten Sendezeit: 2. Juni, 16. Juni, 30. Juni und 14. Juli".

Insgesamt seien für das Jahr 2025 "67 Ausgaben der Sendung 'Maischberger' beauftragt". Damit bleibe "das beauftragte Gesamtvolumen der beliebten Talksendung unverändert". Es würden ebenso viele Ausgaben gezeigt wie im Jahr 2024.

Wie geht es mit dem Montagstalk "hart aber fair" weiter?

Als Montagabend-Talk hat sich "hart aber fair" etabliert. Fans des besonders interaktiven Formats müssen nicht traurig sein, denn: "Nach der Sommerpause kehrt 'hart aber fair' ab dem 15. September auf dem gewohnten Sendeplatz am Montagabend zurück", teilte die ARD "vorbehaltlich gravierender aktueller Entwicklungen" mit. Generell seien im Jahr 2025 "20 Ausgaben des Formats beauftragt".

Sonntagstalk "Caren Miosga" - die dritte ARD-Talkshow im Bunde

Das dritte ARD-Polittalkformat "Caren Miosga" wird sonntags nach dem Krimi im Ersten ausgestrahlt. Hier beauftragte der Sender "30 Ausgaben" für das laufende Jahr - "dazu kamen zwei Sondersendungen im Zusammenhang mit der vorgezogenen Bundestagswahl".

Thema und Gäste "Maischberger" am 26. Mai

Die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow "Maischberger" wird am Montag, dem 26. Mai, ab 22:35 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Das sind die Themen und Gäste der anstehenden Sendung:

Die Koalitionspläne für Wirtschaft und Sozialstaat - es diskutieren die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig und der FDP-Parteichef Christian Dürr.

Die Stabilität des Euro und die Folgen von Trumps Zollpolitik - im Gespräch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde.

Es kommentieren: Theo Koll (TV-Journalist und Moderator), Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio) und Hajo Schumacher (Kolumnist und Autor).