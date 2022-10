Erhält Luke Mockridge doch wieder eine eigene TV-Show?

Kehrt der Komiker Luke Mockridge in Bälde wieder mit einer eigenen TV-Show auf die Bildschirme zurück? Angeblich soll Sat.1 eine Sendung mit seinem einstigen Zugpferd planen.

Nach einer selbst auferlegten Schaffenspause Ende 2021 kehrt Comedian Luke Mockridge (33) in diesem Jahr behutsam und allmählich wieder in die Öffentlichkeit zurück. Mit seinem Bühnenprogramm "Welcome Back to Luckyland" tourte er durch Deutschland und wird im Januar 2023 offenbar auch auf seinen einstigen Stammsender Sat.1 zurückkehren. Mockridge ist eigener Aussage nach in der Comedy-Show "Die besten Comedians Deutschlands" mit dabei. zudem erfahren haben, dass Mockridge auch vor einem Comeback mit eigener Sendung steht.

Erhält Luke Mockridge in Sat.1 wieder eine eigene TV-Show?

Ab Februar 2023 soll demnach eine noch unbetitelte Comeback-Show in Sat.1 ausgestrahlt werden. In der Kölner Innenstadt hätten bereits Dreharbeiten für humoristische Einspielfilme stattgefunden. Offiziell bestätigt oder angekündigt ist in dieser Sache jedoch noch nichts.

Noch im August hatte , dass der Münchner Sender "keine konkreten Pläne für eine neue Show mit Luke in Sat.1." hege. Bei der weiter oben erwähnten Stand-up-Show "Die besten Comedians Deutschlands" sei Mockridge mit dabei, da es sich bei ihm um einen "von Deutschlands erfolgreichsten Stand-Up-Comedians" handele.

Im September 2021 hatte eine ehemalige Partnerin von Mockridge Vorwürfe sexueller Gewalt gegen ihn erhoben. Die Anschuldigungen hatte er zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.