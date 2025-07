Emmy-Rekord für "The Studio": Unfassbares Aufgebot an Megastars

Mit 23 Emmy-Nominierungen sorgt "The Studio" derzeit für Aufsehen - und das nicht nur wegen Schöpfer und Hauptdarsteller Seth Rogen. Die Apple-Serie beeindruckt vor allem mit ihrer hohen Dichte an Stars: Martin Scorsese, Bryan Cranston und Bradley Cooper sind nur einige der hochkarätigen Gäste.

Mit satten 23 Nominierungen geht "The Studio" als einer der größten Favoriten ins Rennen um die diesjährigen Emmy Awards. Die AppleTV+-Serie bricht damit sogar den Rekord für die meisten Nominierungen für eine Comedy-Debütserie. Für den Streamingdienst des Tech-Giganten aus Cupertino bedeutet das nicht nur einen weiteren Prestigeerfolg, sondern auch die vorläufige Krönung eines mutigen Serienexperiments: eine bissige Satire-Show über Hollywood - mit Hollywood.

"The Studio" wirft einen teils giftigen Blick hinter die Kulissen eines Filmstudios, in dem Machtspiele, Egomanie und Eitelkeiten aufeinanderprallen. Die Hauptrolle spielt Seth Rogen (43) selbst, der die Serie gemeinsam mit Evan Goldberg (42) zudem produziert und geschrieben hat. Auch auf den Regiestühlen nahmen Rogen und Goldberg nebeneinander Platz.

Was "The Studio" im Vergleich zu ähnlich starken Satire-Serien jedoch herausstechen lässt, ist das gigantische Staraufgebot: In beinahe jeder Episode treten Hollywoodstars in Gastrollen auf - meist als überzeichnete Version ihrer selbst. Zu den Gaststars zählen unter anderem Martin Scorsese, Zac Efron, Bryan Cranston, Ron Howard, Johnny Knoxville, Anthony Mackie, Dave Franco und Zoë Kravitz - ebenso wie Charlize Theron, Rhea Perlman, Olivia Wilde und Josh Hutcherson. Auch Aubrey Plaza, Peter Berg, Steve Buscemi, Adam Scott, Zack Snyder, Bradley Cooper, Ice Cube und Rebecca Hall lassen sich auf teils herrlich absurde Cameos ein - einige von ihnen für wenige Minuten, andere in wiederkehrenden Rollen.

Fünf von sechs Nominierten in der Emmy-Kategorie "Beste Gastrolle in einer Comedy-Serie" stammen somit naturgemäß auch aus "The Studio". Für die Regisseure Ron Howard und Martin Scorsese sind es sogar die ersten Emmy-Nominierungen als Schauspieler überhaupt. Auch Dave Franco, Anthony Mackie und Bryan Cranston treten in dieser Kategorie an. Nur Kollege Jon Bernthal kann "The Studio" mit seinem Kurzauftritt in "The Bear" den Sieg in dieser Kategorie überhaupt noch streitig machen.

In den Emmy-Hauptkategorien ist die Serie ebenfalls stark vertreten: So wurde zum Beispiel Seth Rogen als "Bester Schauspieler (Comedy)" nominiert, seine Co-Stars Catherine O'Hara, Kathryn Hahn und Ike Barinholtz treten hingegen in der Nebendarsteller-Kategorie an. Und auch in weiteren Kategorien glänzt das Format: Kamera, Drehbuch, Regie - in nahezu jeder Rubrik findet sich "The Studio" in diesem Jahr wieder.

Seth Rogen überzeugte die Hollywood-Riege

Die Serie ist weit mehr als nur ein plumpes und zusammenhangloses Schaulaufen von zahlreichen Prominenten. Sie funktioniert in erster Linie als sehr präzise beobachtete Branchensatire. Rogen spielt darin einen kauzigen Studiochef als überforderten Vermittler zwischen altgedienten Platzhirschen und jungem TikTok-Idealismus.

Dass sich so viele Megastars freiwillig auf die Schippe nehmen lassen, spricht natürlich ebenfalls für den hohen Status der Serie innerhalb Hollywoods - und auch für das Fingerspitzengefühl ihres Machers. Seth Rogen zeigt mit "The Studio" nicht nur, dass er die Spielregeln der Branche kennt, sondern auch, dass die größten Hollywoodstars kein Problem haben, sich für ihn ein wenig die Blöße zu geben.