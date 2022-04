Emmy Awards: Wichtigster US-Fernsehpreis wird im September verliehen

Die 74. Verleihung der Emmy Awards findet Mitte September statt. Welche Produktionen nominiert sind, erfahren Serien-Fans schon im Juli.

Olivia Colman wurde 2021 für "The Crown" mit einem Emmy Award als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie ausgezeichnet.

Die Emmy Awards, der wichtigste US-Fernsehpreis, wird im Jahr 2022 am 12. September vergeben. Das haben die . Die 74. Verleihung beginnt um 02:00 Uhr deutscher Zeit in der Nacht zum folgenden Dienstag. Ob hiesige Serien-Fans live mitfiebern können, ist derzeit nicht bekannt.

Neben den Oscars, dem Tony Award und dem Grammy zählt der Emmy Award zu den bedeutendsten Preisen der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie. Bei der letztjährigen Verleihung dominierten vor allem Serien unterschiedlicher Streamingdienste den Wettbewerb - allen voran "The Crown".

"The Crown" räumte 2021 ab

Die Netflix-Serie war als großer Favorit ins Rennen gegangen und konnte sich in dieser Rolle mit sieben Preisen auch behaupten. Die Serie über das britische Königshaus setzte sich gegen Konkurrenten wie "Bridgerton", "The Boys" und "The Mandalorian" als "Beste Dramaserie" durch. Olivia Colman (48) wurde entsprechend als beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie geehrt, ihr Kollege Josh O'Connor (31) als bester Hauptdarsteller.

"Ted Lasso" brachte es auf insgesamt vier Preise, darunter als beste Comedy-Serie, "Hacks" und "Mare of Easttown" bekamen jeweils drei Auszeichnungen. "Das Damengambit" wurde unterdessen als "Beste Miniserie" geehrt. Auch in diesem Jahr dürften Streamingdienste wie Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video oder HBO Max daher voraussichtlich in der Gunst wieder recht weit oben stehen. Noch ist nicht bekannt, wer durch den Abend führen wird. Die Nominierungen sollen am 12. Juli mitgeteilt werden.