"Emily in Paris"-Schöpfer Darren Star gibt Ausblick auf Staffel 5

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" sind in vollem Gange. Laut Serienschöpfer Darren Star wartet "eine wirklich großartige Season" auf die Fans.

Darren Star ist auch in Staffel 5 wieder für "Emily in Paris" mit Lily Collins verantwortlich.

Seit Mai laufen die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" auf Hochtouren. Serienschöpfer Darren Star (63) gibt jetzt aus erster Hand Einblicke, was die Fans von Emily, Gabriel und Co. erwartet. "Ich denke, wir haben eine wirklich großartige Season vor uns", schwärmt Star über die neuen Folgen.

Die Dreharbeiten führten das Team zunächst für vier Wochen an den neuen Schauplatz Rom. Das sei "eine aufregende Erfahrung" gewesen, doch inzwischen drehe man wieder an vertrauten Orten in der französischen Metropole: "Jetzt sind wir zurück in Paris, Emily ist definitiv zurück in Paris."

Das sagt Star zu Cast-Veränderungen

Einen herben Verlust muss die Serie allerdings verkraften: Camille Razat (31) steigt aus. Das bestätigte sie vor wenigen Wochen bereits . Die französische Schauspielerin verkörperte vier Staffeln lang Camille, Emilys (Lily Collins, 36) einstige Freundin und erbitterten Rivalin um Gabriel (Lucas Bravo, 37). Für Darren Star ist der Weggang jedoch logisch: "Ich denke, ihre Geschichte hatte eine Art natürliches Ende." In der vierten Staffel verließ Camille Paris, nachdem sie Gabriel unter anderem mit einer erfundenen Schwangerschaft getäuscht hatte.

Ganz anders verhält es sich mit Lucas Bravo, der als Gabriel weiterhin ein zentraler Bestandteil der Serie bleibt. Dabei hatte der französische Schauspieler im Herbst 2024 für Aufsehen gesorgt, als er sich "frustriert" über seine Rolle äußerte und erklärte, die Figur mache ihm keinen Spaß mehr. Star bezeichnet die Kritik jedoch als "Missverständnis": "Ich glaube, er hatte nie vor, nicht zurückzukommen."

Besonders erfreulich für Fans von Lucien Laviscount (33): Alfie, Emilys Ex-Freund, kehrt als Vollzeit-Cast-Mitglied zurück, nachdem er in Staffel vier nur in wenigen Episoden zu sehen war. "Lucien ist grundsätzlich in jeder Episode dieser Staffel dabei", verrät Star. "Er ist großartig, und ich bin wirklich glücklich, ihn dieses Jahr in einer bedeutenderen Weise zurück zu sehen."

Keine Ruhe in Emilys Liebesleben

Die ganzen Männer versprechen also altbewährte Aufregung rund um Emilys Herz - dabei war sie mit Italiener Marcello (Eugenio Franceschini, 33) doch gerade eigentlich glücklich. "Ihr Liebesleben ist immer kompliziert. Wir haben Marcello, Lucas Bravo wird in dieser Staffel zurück sein, also haben wir einige interessante, überraschende Entwicklungen in Bezug auf ihr Liebesleben", verspricht der Regisseur.

Die fünfte Staffel der Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" wurde im September 2024 offiziell angekündigt. Neben den bereits angesprochenen Darstellern kehren auch Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery und William Abadie in ihre Rollen zurück. Mit Minnie Driver (55) konnte zudem ein echter Hollywoodstar für die neue Staffel gewonnen werden. Die für einen Oscar nominierte Britin wird die Rolle der "Prinzessin Jane" übernehmen - eine Freundin von Emilys Chefin, die in eine königliche Familie eingeheiratet hat.

Netflix hat bislang noch keinen konkreten Starttermin für die neuen Episoden bekanntgegeben. Angesichts der laufenden Dreharbeiten dürfte die Staffel aber voraussichtlich Ende 2025 oder Anfang 2026 online gehen.