"Emily in Paris": Neue Staffel in Venedig gedreht

Die fünfte Staffel von "Emily in Paris" entführt Fans nach Italien. Lily Collins zeigt sich auf ersten Bildern glamourös in den Kanälen von Venedig. Am 18. Dezember startet die neue Staffel bei Netflix mit beruflichen und privaten Herausforderungen für Emily.

Lily Collins in der neuen Staffel von "Emily in Paris" - die nun in Italien spielt.

Ciao Bella! Emily Cooper verlässt endgültig Paris und erobert Italien. Wie Netflix bestätigte, führt die fünfte Staffel der Erfolgsserie "Emily in Paris" die Protagonistin nach Venedig und Rom. Erste Bilder zeigen Lily Collins (36) in einem gepunkteten Kleid, wie sie elegant durch die berühmten Kanäle der Lagunenstadt gleitet.

Die neuen Episoden starten am 18. Dezember 2025 beim Streamingdienst. Laut Netflix erwarten Emily als frischgebackene Chefin der Agence Grateau Rom sowohl berufliche als auch private Herausforderungen, während sie sich an das Leben in einer neuen Stadt gewöhnt. Doch ausgerechnet als sich alles zum Guten zu wenden scheint, geht eine Arbeitsidee nach hinten los, teasert eine Pressemitteilung an. Auch auf dem sind die Einblicke in die neue Staffel schon zu sehen.

Herzschmerz und Karrierekrise in Bella Italia

Die Folgen dieser beruflichen Panne sind dramatisch: Emily muss nicht nur mit einem gebrochenen Herzen kämpfen, sondern auch Rückschläge in ihrer Karriere in Kauf nehmen. Auf der Suche nach Stabilität wendet sie sich ihrem französischen Lebensstil zu - bis ein großes Geheimnis eine ihrer engsten Beziehungen bedroht.

Die vierte Staffel endete bekanntlich mit Emilys Umzug nach Rom, wo sie das neue Büro der Agence Grateau aufbauen sollte. Dort arbeitet sie nun mit ihrem neuesten Liebhaber Marcello zusammen, gespielt von Eugenio Franceschini. Parallel dazu bekommt auch Mindy (Ashley Park) nach dem Eurovision-Debakel mit ihrer Band neue Chancen.

Bekannte Gesichter und neue Stars

Neben Lily Collins in der Titelrolle kehren weitere bekannte Gesichter zurück: Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie Grateau, Ashley Park als Mindy Chen, Lucas Bravo als Gabriel, Samuel Arnold als Julien, Bruno Gouery als Luc, William Abadie als Antoine Lambert, Lucien Laviscount als Alfie und Eugenio Franceschini als Marcello. Als prominente Neuzugänge begrüßt die fünfte Staffel Minnie Driver in der Rolle der "Princess Jane", Bryan Greenberg als Jake und Michèle Laroque als Yvette.