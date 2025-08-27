"Emily in Paris": Lily Collins feiert Drehschluss der fünften Staffel

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel von "Emily in Paris" sind beendet. In einer Nachricht schwärmt Lily Collins von der besonderen Freundschaft zu Co-Star Ashley Park, die für sie zu einer echten "Schwesternschaft" geworden ist.

Die fünfte Staffel der Netflix-Serie "Emily in Paris" ist im Kasten. feiert Hauptdarstellerin Lily Collins (36) den Drehschluss und ihre Freundschaft mit Co-Star Ashley Park (34). "Und damit ist eine weitere Staffel von @emilyinparis zu Ende gegangen", schreibt Collins, die Hauptfigur Emily Cooper verkörpert. "Ein Hoch auf fünf Staffeln voller Freundschaft, aus der echte Schwesternschaft gewachsen ist - Venedig, Paris, Rom, überall ist mein Zuhause, wenn du an meiner Seite bist", richtet sie ihre Worte an Park. Auch der gesamten "Emily-Familie" dankt sie und betont, wie stolz sie auf die gemeinsame Arbeit sei. Zum Schluss verabschiedet sie sich mit einem Hinweis auf den Starttermin: "Arrivederci bis zum 18. Dezember."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Co-Stars sind eng befreundet

Zu ihrer Nachricht teilte Collins einige gemeinsame Fotos mit Park. Darauf halten die beiden etwa jubelnd Blumensträuße auf einem Steg in Venedig in die Höhe. Weitere Aufnahmen zeigen sie händchenhaltend in bunten Kleidern, entspannt und lachend beim Relaxen oder gemeinsam auf einem Selfie im Wassertaxi.

Längst sind nicht nur ihre Serienfiguren Emily Cooper und Mindy Chen befreundet. schwärmte Collins 2023: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, an diesem Punkt meines Lebens eine Schwester gefunden zu haben." Park erklärte, Collins sei "schon immer eine Freundin und Verbündete" gewesen.

Das erleben ihre Serienfiguren in Staffel fünf

In der neuen Staffel erwarten Emily als frischgebackene Chefin der Agence Grateau Rom sowohl berufliche als auch private Herausforderungen, während sie sich an das Leben in einer neuen Stadt gewöhnt. Doch ausgerechnet als sich alles zum Guten zu wenden scheint, geht eine Arbeitsidee nach hinten los, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die vierte Staffel endete mit Emilys Umzug nach Rom, wo sie den Aufbau des neuen Agence-Grateau-Standorts übernimmt. Dort arbeitet sie nun Seite an Seite mit ihrem italienischen Liebhaber Marcello (Eugenio Franceschini, 33). Auch für Mindy eröffnen sich nach dem Eurovision-Debakel neue Chancen - musikalisch wie persönlich.