Ellen DeGeneres beendet Talkshow nach 19 Staffeln

Paukenschlag im US-Fernsehen: Ellen DeGeneres wird ihre Talkshow nach 19 Staffeln beenden. Für sie als kreative Person sei das Format "keine Herausforderung" mehr.

Eine Ära im US-Fernsehen geht zu Ende: Ellen DeGeneres (63) wird nach über 3.000 Ausgaben und 2.400 Promi-Interviews ihre Talkshow beenden. . Die kommende 19. Staffel wird 2022 die letzte sein. Zum Aus von "The Ellen DeGeneres Show" erklärt sie: "Als kreative Person muss man ständig herausgefordert werden - und so großartig diese Show auch ist und so lustig sie auch ist, es ist einfach keine Herausforderung mehr." Welche neue Herausforderung auf sie warte, wisse sie noch nicht, verrät DeGeneres, die ihre Entertainer-Karriere als Stand-up-Comedian und Schauspielerin begann, auf die Frage nach ihren beruflichen Plänen.

Ihre Mitarbeiter soll sie laut "Hollywood Reporter" am 11. Mai über das Ende der Show informiert haben. Am 13. Mai wird DeGeneres gemeinsam mit Oprah Winfrey (67) in ihrer Show über ihren Abschied sprechen. Bereits 2018 soll die Moderatorin mit sich gerungen haben, ob sie die Show weiterführen will. Sie unterschrieb einen Vertrag für drei weitere Staffeln und soll sich bereits im Klaren darüber gewesen sein, dass die Show danach enden wird. Die "Ellen DeGeneres Show" begeisterte seit 2003 die Fans mit einer Mischung aus Promi-Interviews, Auftritten von besonderen Talenten, Spielen und Werbegeschenken, die entweder an wohltätige Zwecke oder das Publikum vergeben wurden.

Kritik von Mitarbeitern

Hinter der Show liegt keine einfache Zeit. Im Sommer vergangenen Jahres wurden Vorwürfe über die schlechten Arbeitsbedingungen am Set der Show laut. Einige Mitarbeiter hatten berichtet, hinter den Kulissen der Talkshow herrsche ein "vergiftetes" Klima der Angst und Einschüchterung. Die Moderatorin entschuldigte sich anschließend im TV. "Wir haben die notwendigen Änderungen vorgenommen und heute beginnen wir ein neues Kapitel", erklärte sie damals den Zuschauern.