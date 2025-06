Elena Miras ist die neue Single-Lady bei "Make Love, Fake Love"

Sie weiß, was sie will - und was nicht: In der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love" sucht Realitystar Elena Miras ihren Mr. Right.

(ncz/spot) | 18. Juni 2025 - 20:00 Uhr

Elena Miras sucht bei "Make Love, Fake Love" nach ihrem Mr. Right. © RTL

Sie zählt zu den erfolgreichsten Realitystars des Landes - und jetzt begibt sich Elena Miras (33) auf ihre wohl persönlichste Mission: In der neuen Staffel der RTL+-Show "Make Love, Fake Love" will sie nicht nur die Männerwelt testen, sondern endlich den Richtigen finden. Nach ihrem TV-Durchbruch bei "Love Island" und zahlreichen Teilnahmen in diversen Formaten ist die gebürtige Schweizerin bereit für ein neues Liebeskapitel. Elena Miras weiß, was sie will - und was nicht Reality-Erfahrung hat Miras mehr als genug: In den vergangenen Jahren war sie unter anderem im Dschungelcamp, "Kampf der Realitystars" und "Promi Big Brother" zu sehen. Privat hat die Schweizerin in Sachen Liebe bereits einiges erlebt - und das meist öffentlich. 2017 lernte sie bei "Love Island" ihren ehemaligen Partner Mike Heiter kennen. Die beiden wurden zum Reality-TV-Traumpaar und bekamen eine gemeinsame Tochter. Nach der Trennung 2020 folgte eine Beziehung mit dem Rapper Xellen7. Erst im April machte sie die Trennung von ihm öffentlich. "Ich habe schon viel erlebt - im TV und im echten Leben. Aber heute weiß ich ganz klar, was ich nicht mehr toleriere. Und ich verspreche euch: Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er 'Traummann' sagen kann", stellt Elena Miras in einer Pressemitteilung klar. Selfiesandra als Moderatorin Das Erfolgsrezept der Show bleibt bestehen: In einer griechischen Villa trifft Elena Miras auf eine Gruppe flirtwilliger Männer. Doch nicht alle sind wirklich Single: Einige führen im Geheimen eine Beziehung. Während ihre Partnerinnen unerkannt in einer benachbarten Villa wohnen, versuchen sie, Elenas Herz (und die Siegprämie) zu erobern. Für Miras heißt es: Genau hinschauen und die wahren Absichten entlarven. Denn am Ende winken 50.000 Euro - allerdings nur, wenn sie sich für einen ehrlichen Single entscheidet. Gönnt sie hingegen einem Fake-Paar den Sieg, geht sie selbst leer aus. Unterstützt wird die Reality-Queen dabei von Moderatorin Sandra Safiulov alias selfiesandra. Die 26-Jährige begleitet Elena Miras durch emotionale Höhen und Tiefen zwischen Flirts, Misstrauen und der großen Frage "Love oder Fake Love"? Wann die vierte Staffel von "Make Love, Fake Love" an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Ausgestrahlt wird die Datingshow beim RTL-Streamingdienst RTL+. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de