Ein Marvel- und ein DC-Star heuern bei "The Witcher" an

Die Entstehung der dritten Staffel "The Witcher" ist in vollem Gange. In den neuen Folgen treffen bald sogar Marvel-Helden auf DC-Recken.

Anfang April ist die Produktion der dritten Staffel der beliebten Fantasy-Serie "The Witcher" gestartet. wurden nun die ersten vier Neuzugänge vorgestellt, die Geralt (Henry Cavill, 38), Ciri (Freya Allan, 20) und Yennefer (Anya Chalotra, 25) auf ihren Abenteuern begleiten - oder sich ihnen in den Weg stellen?

Zumindest in der Welt des Witchers wird es dann ein Treffen einer Marvel-Heldin und einem DC-Recken geben. Meng'er Zhang (34) aus "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" stößt ebenso zum Cast wie "The Flash"-Star Robbie Amell (33). Die chinesische Schauspielerin schlüpft in "The Witcher" in die Rolle der Jägerin Milva, Amell verkörpert den Krieger Gallatin.

Von ABBA in die Geralt-Saga

Zwei weitere Stars wurden ebenfalls bekanntgegeben. Schauspieler Hugh Skinner (37) könnte dabei vor allem Fans der schwedischen Kultband ABBA ein Begriff sein. Er spielte im Musical "Mamma Mia! Here We Go Again" an der Seite von Größen wie Pierce Brosnan (68) und Meryl Streep (72) mit. Bei "The Witcher" darf er als Prinz Radovid den royalen Playboy raushängen lassen. Die vierte im Bunde ist Newcomerin Christelle Elwin, der sich als arme Teenagerin Mistle plötzlich eine ungeahnte Chance auftut.

Wann die dritte Staffel bei Netflix erhältlich sein wird, steht noch nicht fest. Eine Veröffentlichung Ende 2022 oder Anfang 2023 erscheint realistisch.