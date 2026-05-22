Die ARD wiederholt den Münchner „Tatort: Königinnen“ aus dem Jahr 2023

Josef Gehrling (Wolfgang Fierek) und die Altöttinger Mehlkönigin (Corinna Blädel, links), die Tirschenreuther Teichnixe (Franziska Wagner, Mitte) und die Gunzenhausener Krautkönigin (Corinna Grimmeißen) im Werbefilm des bayerischen Produktköniginnen-Tages.

BR 2 Josef Gehrling (Wolfgang Fierek) und die Altöttinger Mehlkönigin (Corinna Blädel, links), die Tirschenreuther Teichnixe (Franziska Wagner, Mitte) und die Gunzenhausener Krautkönigin (Corinna Grimmeißen) im Werbefilm des bayerischen Produktköniginnen-Tages.

Ivo Batic (Miroslav Nemec, vorne) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) versuchen den Streit zwischen Annelie (Daria Vivien Wolf, vorne) und Toni (Lilly Wiedemann) zu schlichten.

BR 2 Ivo Batic (Miroslav Nemec, vorne) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) versuchen den Streit zwischen Annelie (Daria Vivien Wolf, vorne) und Toni (Lilly Wiedemann) zu schlichten.

Dieser Landausflug der Münchner Kommissare aus dem Jahr 2023 hatte es in sich. Denn Drehbuchautor Robert Löhr und Regisseur Rudi Gaul lieferten mit dem „Tatort: Königinnen“ auch eine hinreißende Satire über Heimat, Brauchtum und sexuellen Missbrauch.

So fies wie als übergriffiger Präsident des Bavaria-Bunds hat man Wolfgang Fierek noch nicht gesehen und auch Veronica Ferres zeigt ihre diabolische Seite. Als eiskalte Organisatorin des Königinnentages, dem Zusammentreffen der bayerischen Produktköniginnen, bleibt sie mitleidlos, als Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) ihr vorwerfen, sie habe den Präsidenten gedeckt: „Die Mädchen wissen doch, worauf sie sich da einlassen.“ Weibliche Solidarität? Fehlanzeige.

Josef Gehrling (Wolfgang Fierek) und die Altöttinger Mehlkönigin (Corinna Blädel, links), die Tirschenreuther Teichnixe (Franziska Wagner, Mitte) und die Gunzenhausener Krautkönigin (Corinna Grimmeißen) im Werbefilm des bayerischen Produktköniginnen-Tages. © BR

Wer aber hat den Präsidenten mit dem Bolzenschussgerät lebensgefährlich verletzt? Während Kalli (Ferdinand Hofer), sich vergnügt der Befragung der Schönheiten widmet, haben die Münchner Kommissare mit der Nördlinger Zwiebelkönigin (Daria Vivien Wolf), die auch Polizeischülerin ist, eine Ermittlerin direkt aus der Szene.

Der liebevoll inszenierte und mit Musik von LaBrassBanda untermalte Fall hält die schwierige Balance zwischen Krimi und satirischer Milieustudie, begeistert mit subtilem Witz und einem tollem Ensemble, allen voran Lilly Wiedemann als Kemptener Honigkönigin und Phenix Kühnert als Aichacher (Trans-)Spargelkönigin.

„Tatort“-Fundamentalisten dürfen gerne nörgeln, es hätte schon spannendere Fälle gegeben. Stimmt, aber selten unterhaltsamere.

ARD, Pfingstsonntag, 20.15 Uhr