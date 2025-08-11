"Echter Typ": Kultfußballer Max Kruse wird TV-Experte bei RTL

Neuer Job für Max Kruse: Der ehemalige Nationalspieler wird TV-Experte bei RTL. "Ich brenne nach wie vor für den Fußball - ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand", freut sich der 37-Jährige.

Schon zu seiner aktiven Zeit als Fußballer war Max Kruse (37) für unkonventionelle Aussagen und Aktionen bekannt. Nun bereichert der Ex-Nationalspieler die Berichterstattung von RTL. Der Sender hat Kruse als TV-Experten für die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga sowie für die Europapokal-Spieltagsshow "Matchday" verpflichtet.

Max Kruse ergänzt damit das Expertenteam von RTL um die Ex-Fußballer Patrick Helmes (41) und Felix Kroos (34). Er ersetzt Nils Petersen (36), der zur neuen Saison zum Sportstreamer DAZN gewechselt ist.

"Meinungsstark, unkonventionell, authentisch"

"Max Kruse ist ein echter Typ. Meinungsstark, unkonventionell, authentisch", schwärmt RTL-Sportchef Frank Robens. "Mit klarer Kante, Humor und tiefem Fußballverständnis bringt er genau die Mischung mit, die unsere Berichterstattung bereichert. Wir freuen uns sehr, ihn künftig in unserem Team zu haben", so Robens weiter.

"Ich brenne nach wie vor für den Fußball - ab sofort auch mit TV-Mikrofon in der Hand", freut sich Max Kruse. "Für RTL wechsle ich erstmals die Seiten und kann das Spiel aus einer ganz neuen Perspektive begleiten." Er verspricht: "Ich werde meine Erfahrung einbringen, wie gewohnt klar und deutlich Stellung beziehen und den Fans somit ehrliche Einblicke liefern".

Ganz neu ist das Sprechen über Fußball im TV für Max Kruse nicht. Er war bereits zu Gast in den Diskussionsrunden "Doppelpass" von Sport1 oder "Sky90" im Pay-TV. Auch abseits des Sports stand Kruse bereits vor der Kamera. So nahm er 2024 etwa an "Promi Big Brother" teil.