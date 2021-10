Dümmel-Kofler-Deal: Das sagt Dagmar Wöhrl zum Zusammenschluss

Ralf Dümmel und Georg Kofler sind keine Kontrahenten mehr, sondern Geschäftspartner. Jetzt meldet sich deren Mitstreiterin aus "Die Höhle der Löwen" zu Wort. So denkt Dagmar Wöhrl über den denkwürdigen Deal ihrer Kollegen.

Dagmar Wöhrl als Investorin in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen".

Es war die bestimmende Wirtschafts- und TV-Nachricht am gestrigen Dienstag: Die beiden "Die Höhle der Löwen"-Investoren Ralf Dümmel (54) und Georg Kofler (64) machen in Zukunft gemeinsame Sache. Im Detail: Dümmels DS Gruppe wurde von Koflers Social Chain AG für 220,5 Millionen Euro gekauft. Für Löwen-Kollegin Dagmar Wöhrl (67) kam der Deal überraschend, wie sie auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärt. Sie habe sich allerdings sehr gefreut, dass Dümmel sie persönlich darüber informiert hatte.

"Ich freue mich für beide Parteien", erklärt die Unternehmerin. Der Zusammenschluss dieser zwei unterschiedlichen Bereiche werde ihrer Meinung nach zu Synergieeffekten führen. Auswirkungen auf die Show habe dieser Deal erst im neuen Jahr, da bereits die Frühjahrstaffel abgedreht wurde. Generell schloss sie Veränderungen aber nicht aus: "Ich bin mir sicher, es wird zwischen allen Beteiligten eine Lösung gefunden werden."

Deal bahnte sich laut Dagmar Wöhrl nicht an

Bei den Dreharbeiten bahnte sich in den Augen von Wöhrl der Zusammenschluss noch nicht an: "Die Dreharbeiten sind das eine, Geschäftsverhandlungen über den Verkauf des eigenen Unternehmens etwas anderes." Sowohl Dümmel als auch Kofler seien "professionelle Geschäftsmänner", die wissen, wann etwas vertraulich behandelt werden müsse.