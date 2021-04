"Du musst dich entscheiden": Gameshow mit Mario Barth und Jürgen Vogel

Eine neue Gameshow namens "Du musst dich entscheiden" von RTL soll Mario Barth und Jürgen Vogel dazu bringen, gängige Klischees zu hinterfragen.

RTL startet eine neue Comedy-Gameshow mit überraschender Besetzung. In "Du musst dich entscheiden" sollen die Kandidaten gängige Klischees entlarven. Es treten an: Schauspieler Jürgen Vogel (52, ) gegen Komiker Mario Barth (48, ). In den vorerst vier Teilen der neuen Show sollen sie sich laut RTL mit "Instinkt, Menschenkenntnis und Mut" vom üblichen Klischeedenken verabschieden. Moderiert wird das Ganze von Katrin Bauerfeind (38), die zuletzt in der Comedyserie "Frau Jordan stellt gleich" die Hauptrolle gespielt hatte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vogel und Barth bekommen bei ihrem Vorhaben auch Hilfe: Sie dürfen sich in jeder Spielrunde eine von fünf Personen aussuchen, die ihnen beim Umdenken helfen soll. Allerdings müssen sie schon bei der Auswahl ihrer Helfer Vorurteile überdenken, da sie nichts über deren Biografie oder Fachkenntnisse wissen und nur jeweils eine Person bei der Fragestellung helfen kann.

Bei den Klischees geht es laut RTL um Klassiker wie die schlecht fahrende Frau am Steuer, aber auch um ungewöhnliche Konstellationen wie eine Nonne mit Kampfsporterfahrung oder ein häkelnder Muskelprotz. Die Sendung startet ab dem 12. Mai jeweils mittwochs um 20:15 Uhr - der jetzige Sendeplatz von Barths Show "Mario Barth deckt auf".