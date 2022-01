DSDS-Start mit Florian Silbereisen: Wie viele Zuschauer schalteten ein?

"Deutschland sucht den Superstar" ist am Samstagabend mit neuer Jury in die 19. Staffel gestartet. Wie kamen Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad bei den Zuschauern an?

23. Januar 2022 - 11:57 Uhr | (wue/spot)

Die neue "DSDS"-Jury: Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen. (v.l.n.r.) © RTL / Stefan Gregorowius