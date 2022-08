"DSDS": Das sagt Sängerin Leony zu ihrem neuen Job in der Jury

Die Jubiläumsstaffel von "DSDS" hat nun offiziell ein neues Gesicht in der Jury: Sängerin Leony. Wie sehr sie sich über ihren neuen Job freut und wie sie davon erfahren hat, erzählte sie nun RTL.

Nun ist es offiziell: Sängerin Leony (25) wird neben Dieter Bohlen (68) und Pietro Lombardi (30) in der Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" Platz nehmen.

Dass die Musikerin dabei sein wird, wurde schon lange gemunkelt. Nun gab sie . In einem Video sagt sie: "Ich freue mich unheimlich, in der letzten Staffel 'DSDS' dabei sein zu dürfen." Wirklich verarbeitet hat sie die News allerdings selbst noch nicht: "Für mich ist das noch so unreal, ich kann es noch gar nicht glauben ehrlich gesagt!"

Zusage kam per SMS von Dieter

In dem Video berichtet die Sängerin auch, wie sie von ihrem Job erfahren hat: Per SMS von Dieter Bohlen höchstpersönlich. "Ich habe eine Nachricht von Dieter aufs Handy bekommen mit den Worten: 'So, jetzt ist es fest. Willkommen bei 'DSDS', ganz liebe Grüße, Dieter'. Wenn man diese Nachricht liest, ist natürlich erstmal alles aus."

Sie hätte gar nicht gewusst, wie sie reagieren solle, "weil so viele Emotionen auf einmal da waren." Als Fünfjährige hatte sie bereits die erste Staffel von "DSDS" verfolgt, 2014 war sie selbst Teilnehmerin bei der RTL-Castingshow "Rising Star" gewesen. Entsprechend sei es eine "Riesenehre", nun neben den Jungs in der Jury zu sitzen.

Alle kennen sich schon

Beide Männer kennt Leony auch schon persönlich, wie sie weiter berichtet. Mit Bohlen hat sie für den Song "Brother Louie" zusammengearbeitet, außerdem sei sie "zu ihm nach Malle geflogen", um das Video zu drehen. Und auch mit Pietro stand sie schon gemeinsam im Studio.

Ob noch eine vierte Person zu dem Jury-Trio dazu stoßen wird, ist bisher nicht klar. Am gestrigen Donnerstag hatte die t, dass Rapperin Shirin David (27) eine angebliche Rekord-Gage für den Job in der Abschiedsstaffel abgelehnt hat.