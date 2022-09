DSDS startet Dreharbeiten: Bohlen da, Schreyl weg!

Startschuss in Köln: Die beliebte Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" geht in die letzte Runde. Mit Blick auf den Kölner Dom nimmt die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen die ersten Talente unter die Lupe.

Es geht los. Die 20. und auch letzte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) startet in Köln mit den Castings. Die neue Jury um Pop-Titan und Rückkehrer Dieter Bohlen (68), seinen Musiker-Kumpel Pietro Lombardi (30), Sängerin Leony (25) und Rapperin Katja Krasavice (26) hat sich im KölnSky für die ersten Aufzeichnungen versammelt. Die neuen Talente und möglichen Superstars der Zukunft werden vom Vierer-Team unter die Lupe genommen - und ein erstes Bild der "DSDS"-Jury zeigt der Sender obendrein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dieter Bohlen: "Wie Geburtstag und Weihnachten zusammen"

Kult-Juror Bohlen sagt zum Start der Jubiläumsstaffel: "Wieder auf meinem Jurystuhl zu sitzen, fühlt sich an wie Geburtstag und Weihnachten zusammen." Das Jubiläum "der geilsten Show im deutschen TV" verspricht er, "hammermäßig" zu feiern. Jurymitglied Leony ist "aufgeregt" und "gleichzeitig gespannt auf die Kandidatinnen und Kandidaten", während Pietro Lombardi in Erinnerungen schwelgt: "Genau an diesem Ort hatte auch ich vor elf Jahren mein Casting für die Sendung. Hier hat für mich alles begonnen und sich mein Leben komplett verändert." Jetzt freut sich der Sänger auf die bevorstehende Show.

Laura Wontorra wird Moderatorin der Live-Shows

Neben dem Kölner Casting geht es für die RTL-Show im September noch nach München und Hamburg, bevor die größten Talente zum ersten Recall-Stopp nach Mallorca geflogen werden.

Und noch einen Neuzugang gibt es bei "Deutschland sucht den Superstar 2023" zu vermelden: Laura Wontorra (33) wird Backstage-Moderatorin bei den "DSDS"-Castings - und den Talenten hinter den Kulissen das ein oder andere Geheimnis entlocken. Die Live-Shows wird die 33-Jährige im Anschluss auch moderieren, wie der Sender bekannt gab. "Was für eine Ehre, bei der allerletzten Staffel und dem Comeback von Dieter Bohlen dabei sein zu dürfen", sagt Wontorra über ihren neuen Moderationsjob bei "DSDS".