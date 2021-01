"Dschungelshow": Oliver Sanne hat es hinter sich

Zwei weitere Halbfinalisten sind gefunden: Sam Dylan und Christina Dimitriou bleiben im Rennen um das "Goldene Ticket" - und damit der Dschungelcamp-Teilnahme.

Am nunmehr neunten Tag der Ausweichsendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" bei RTL ( ) sind zwei weitere Halbfinalisten ermittelt worden, die weiterhin um die Teilnahme am "richtigen" Camp kämpfen. Gruppe drei, bestehend aus Oliver Sanne (34), Sam Dylan (29) und Christina Dimitriou (29), wurde zuvor aber noch auf eine orale Probe gestellt.

Hat Sam jemals das Dschungelcamp gesehen?

Alle drei Kandidaten sahen sich nach zwei Tagen Tiny House bestens für den australischen Dschungel gewappnet. Da sei immerhin alles viel angenehmer und "paradiesmäßiger" als in den 18 Quadratmetern Studiohäuschen: Frische Luft, lecker Reis auf den Teller - und sogar einen "Pool" gibt es da! Bei Sams Vorstellungen vom Dschungelcamp stellte sich die Frage, ob der die Trash-Sendung jemals gesehen hat.

Mehr Platz, um den Verbalattacken von Oliver zu entgehen, hätte er im Dickicht aber. Der unterstellte dem "Prince Charming" in Einspielern mal eben eine handfeste Alkoholsucht. Statt sich dafür zu entschuldigen, monierte der ehemalige "Bachelor" aber lieber fiesen Rufmord im Schneideraum von RTL - denn eigentlich ist er einfach nur ein lieber, "salopper Kerl" und überhaupt: "Lästern ist ein natürlicher Akt."

Viel Wurm, Gedärm und drei neue Bewohner

Die Prüfung in einem Satz zusammengefasst: Den Kopf in stinkende, krabbelnde und ekelhafte Melasse stecken und mit dem Mund Stern-Puzzleteile herausangeln. Doch weil als einziger Sam die vier Teile aus seinem Becken fischen konnte, war auch das Ergebnis kurz zusammenzufassen: "joa, verkackt!" Davon wohl gänzlich unabhängig wählte das Publikum am Ende von Tag neun Oliver Sanne aus dem Rennen um das "Goldene Ticket".

Sogleich wurde dann noch die vierte und letzte Gruppe ins Tiny House gesteckt. "Bachelor"-Dauerbrenner Filip Pavlovic (28), Xenia Prinzessin von Sachsen (34) und Djamila Rowe (53), die ihren "Ruhm" einzig und allein einer dreisten Lüge verdankt...