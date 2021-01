"Dschungelshow": Diese Ex-Camper sind mit von der Partie

Wenn die "Dschungelshow" am Freitag startet, sind diese ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmer in der RTL-Ersatzshow ebenfalls mit von der Partie.

Ab Freitag kämpfen zwölf Kandidaten um ihr Ticket für die Jubiläumsstaffel (15.) des Dschungelcamps 2022 in Australien. Die Moderatoren Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) präsentieren das Geschehen täglich live in der "Dschungelshow" (RTL). Zu Gast im Studio sind dann jeweils auch wechselnde ehemalige Teilnehmer der bisherigen Staffeln der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", darunter zahlreiche Dschungelköniginnen und -könige. Wer genau einen Blick zurück auf die Highlights der vergangenen Staffeln wirft, .

Diese Ex-Kandidaten sind dabei

Aus Staffel 1: Carlo Thränhardt

Aus Staffel 2: Dschungelkönigin Désirée Nick, Dolly Buster und Willi Herren

Aus Staffel 3: Dschungelkönig Ross Antony, Isabel Edvardsson, Barbara Engel und Michaela Schaffrath

Aus Staffel 4: Dschungelkönigin Ingrid van Bergen und Nico Schwanz

Aus Staffel 5: Dschungelkönig Peer Kusmagk und Sarah Knappik

Aus Staffel 6: Micaela Schäfer, Rocco Stark und Kim Gloss

Aus Staffel 7: Georgina Fleur, Iris Klein und Olivia Jones

Aus Staffel 8: Dschungelkönigin Melanie Müller und Julian F.M. Stoeckel

Aus Staffel 9: Dschungelkönigin Maren Gilzer, Aurelio Savina und Tanja Tischewitsch

Aus Staffel 10: Dschungelkönig Menderes Bagci, Thorsten Legat und David Ortega

Aus Staffel 11: Dschungelkönig Marc Terenzi, Kader Loth und Gina-Lisa Lohfink

Aus Staffel 12: Dschungelkönigin Jenny Frankhauser, Natascha Ochsenknecht, Matthias Mangiapane und Daniele Negroni

Aus Staffel 13: Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, Peter Orloff, Giselé Oppermann und Felix van Deventer

Aus Staffel 14: Dschungelkönig Prince Damien und Danni Büchner

"Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"

In der 15-teiligen Event-Reihe "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (RTL/TVNow) kämpfen Promis ab dem 15. Januar um den Einzug ins Dschungelcamp 2022 - und nur einer kann gewinnen. Das reguläre Dschungelcamp, das zunächst von Australien nach Wales verlegt worden war, wurde aufgrund der Corona-Einschränkungen letztendlich komplett abgesagt. In der neuen Show, die in Deutschland stattfinden wird, nimmt nicht nur das altbewährte Moderationsduo die Anwärter genau unter die Lupe. Dschungelcamp-Liebling Dr. Bob wird ebenfalls extra aus Australien eingeflogen.

"Im großen Finale am Freitag, 29. Januar 2021, 22:15 Uhr, entscheiden die Zuschauer per Voting, wer es verdient hat, in das 15. australische Dschungelcamp 2022 einzuziehen", gab der Sender Anfang Dezember bekannt.