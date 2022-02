Dschungelcamp soll 2023 wieder in Australien stattfinden

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat 2022 in Südafrika stattgefunden. Im nächsten Jahr soll die RTL-Show aber wieder nach Australien zurückkehren, sagt der Unterhaltungschef.

Das Dschungelcamp hat in diesem Jahr in Südafrika stattgefunden. Für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ( ) war dies eine Premiere: Zum ersten Mal wurde nicht in Australien gedreht. Wie soll es nun im nächsten Jahr weitergehen? . "Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist", erklärt RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. Dies hänge von der weltweiten Corona-Situation ab.

"Es war großartig in Südafrika"

Dennoch betont er, dass das diesjährige Dschungelcamp in Südafrika ein voller Erfolg gewesen sei: "Es war großartig in Südafrika - viel mehr als eine Notlösung. Ich bin allen, die vor Ort einen so großartigen Job gemacht haben, sehr dankbar." Südafrika sei "ein tolles Land und die Region, in der wir die 15. Staffel produziert haben, gehört zu den schönsten Orten, die ich je gesehen habe", erzählt Küttner. Darüber hinaus habe die Zusammenarbeit mit dem südafrikanischen Team "super funktioniert".

Seit 2015 findet das australische Dschungelcamp "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" in Südafrika statt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der australische Ableger allerdings in der Heimat produziert. Das südafrikanische Dschungelcamp war 2022 somit frei für die deutschen Stars.