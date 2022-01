Dschungelcamp in Südafrika: Dr. Bob erklärt Unterschied zu Australien

Dschungelcamp-Star Dr. Bob kennt das südafrikanische Camp bereits und erklärt die größten Unterschiede zum australischen Pendant der Vorgängerjahre.

Erstmals müssen sich die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des RTL-Dschungelcamps in Südafrika statt in Australien im Kampf gegen Hunger, die Nerven und harte Dschungelprüfungen beweisen. Camp-Arzt Dr. Bob, der eigentlich Bob McCarron (71) heißt, erklärt vorab die größten Unterschiede zwischen Australien und Südafrika.

"Der Norden Australiens ist fast genauso wie Südafrika. Aber der Teil, wo wir das Dschungelcamp sonst drehen, hat eine sehr viel höhere Luftfeuchtigkeit und generell mehr Regen", sagt Dr. Bob. Außerdem gebe es in Südafrika eine andere Tierwelt: "Zusätzlich zu den Schlangen und Spinnen, die wir ja auch in Australien haben, kommen noch Skorpione dazu. Und sehr vorwitzige Affen, die sicher andauernd ins Camp kommen werden, wenn sie etwas zu essen suchen. Hier gibt es Paviane, die so groß wie Schäferhunde werden können. Und die sind für die Ranger auch schwer zu kontrollieren, weil sie in den Bäumen leben", wird er konkret.

Am gefährlichsten für die Dschungelcamper seien sicher die Schlangen, so Dr. Bob weiter. "Sie sind sehr schnell und es gibt einige hochgiftige davon hier. Die Ranger passen auf, aber die Kandidaten müssen das auch tun. Sie sollten immer auf den Boden gucken, wenn sie gehen. Und wenn sie mal woanders hingucken wollen, sollten sie stehen bleiben. Ich rate ihnen immer: 'Wenn du einen Stock oder etwas Ähnliches aufhebst, achte genau darauf, ob es sich nicht doch bewegen kann...'" Er persönlich liebe Schlangen, sein Fachgebiet sei "die Herpetologie", schwärmt er von der Lehre und Kunde der Amphibien (Lurche) und Reptilien (Kriechtiere). Er habe ein neues Buch über alle Schlangenarten in Südafrika dabei, sagt Dr. Bob.

Welche Unterschiede zwischen den beiden Camp-Anlagen gibt es? Dazu sagt Dr. Bob: "Das südafrikanische ist ein wenig schöner, finde ich. Ich war jetzt zweimal dort, es ist bequem und cool. Die Dusche ist jetzt auch näher dran. Aber wir werden sicher dafür sorgen, dass es nicht zu bequem wird...", fährt er lachend fort.

Welche Kandidaten sind dabei?

Als Kandidatinnen und Kandidaten sind diesmal Sänger Lucas Cordalis (54), Designer Harald Glööckler (56), Model Janina Youssefian (39), "GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) sowie die Schauspielerinnen Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) dabei. Außerdem wurde Jasmin Herren (43), die Witwe von Willi Herren (1975-2021), bestätigt. Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat (26), "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic (27) sowie Reality-Star Tara Tabitha (28), "Prince Charming"-Teilnehmer Manuel Flickinger (33) und Bodyguard und Schauspieler Peter Althof (66) komplettieren das Teilnehmerfeld.

Die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps ist ab dem 21. Januar um 21:30 Uhr bei RTL . Die weiteren Folgen gibt es dann täglich ab 22 Uhr - mit Ausnahme von donnerstags, wo es schon um 21:15 Uhr losgeht. Moderieren werden erneut Daniel Hartwich (43) und Sonja Zietlow (53).

Am 5. Februar besteigt der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin den Thron. Am Tag darauf läuft auch 2022 das obligatorische "Große Wiedersehen".