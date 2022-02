Dschungelcamp: Filip Pavlovic ist der neue Dschungelkönig!

Die Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" hat einen Sieger. Den Thron konnte am Samstagabend Filip Pavlovic erobern. Auf Platz zwei und drei landeten Eric Stehfest und Manuel Flickinger.

Während Deutschland den neuen Superstar aktuell noch sucht, sitzt seit Samstagabend ein frischer Dschungelkönig auf dem Thron. In der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL ( ) hat Filip Pavlovic (27) sich die Krone gesichert - plus Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

"Aramis hört sich an wie Anus"

Nach all den Dramen und Auseinandersetzungen der vergangenen Tage herrschte am Samstagabend größtenteils Harmonie im Dschungelcamp. Im reinen Männerfinale musste sich das Trio aber in drei Prüfungen beweisen, bevor die Entscheidung anstand. Zu Beginn der Show bekamen die kurz vor dem Finale ausgeschiedenen Kandidaten Harald Glööckler (56) und Peter Althof (66) noch ein bisschen Sendezeit. Zwar war Filip nach einer kürzeren Diskussion mit Peter leicht verstimmt, zum großen Zerwürfnis - wie bei einigen anderen zuvor bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten - kam es aber nicht.

Für Verwirrung unter den Finalisten sorgten daraufhin die Titel der letzten Prüfungen. Jeder der drei sollte sich jeweils einer Aufgabe, benannt nach den Musketieren "Athos", "Porthos" und "Aramis", stellen. "Aramis hört sich an wie Anus", stellte Filip fest, bevor Eric Stehfest (32) doch drauf kam, dass es sich wohl um die Musketiere handle - beziehungsweise die "Muskeltiere", wie Manuel Flickinger (33) sie nannte. Die Promis konnten dabei jeweils fünf Sterne erspielen. Die ersten drei Sterne standen für Vor-, Haupt- sowie Nachspeisen für die Camper, der vierte für das Lieblingsgetränk des Stars und der fünfte für ein zusätzliches "Goodie".

"Meine Nerven sind am Ende"

Als erster brach der motivierte Filip mit Gänsehaut zu seiner finalen "Athos"-Prüfung auf. Er sollte zehn Minuten festgeschnallt in einem großen Stern aushalten, während er nach und nach mit allerlei Getier überschüttet wurde. Auf Mehlwürmer, Grillen und Maden folgten vier kleine Krokodile. "Leute, die beißen mich doch. [...] Meine Nerven sind am Ende", meinte der 27-Jährige. Hinzu kamen nach und nach Riesenkakerlaken, vier Ameisennester und 24 Schlangen. Zehn Minuten lang hielt Filip durch, holte damit die fünf möglichen Sterne und war "unglaublich stolz" auf sich. Besonders schlimm seien übrigens die Ameisen gewesen: "Richtig schmerzhaft!"

Eric wollte "jede Herausforderung annehmen" und ging "angstfrei" in die "Porthos"-Prüfung. Fünf Gänge wurden ihm aufgetischt, bei denen er sich jeweils zwischen einer Köstlichkeit und einer weniger appetitlichen Alternative entscheiden musste. Der Schauspieler schlug Obstteller, Salat mit Hähnchen und Feta, Gambas und ein Steak, Waffeln mit Sahne sowie Apfelschorle aus. Stattdessen griff er ohne mit der Wimper zu zucken zu Impala-Augen, Maikäferlarven, Meeresschnecken und einem Stück Straußenherz, Kuduhirn und einem Glas voller Urin einer Kuh. "Der König des Dschungels muss doch alles essen können", meinte er schon fast beiläufig. "Eric, du bist echt krass", befand Moderator Daniel Hartwich (43). Seine Kollegin Sonja Zietlow (53) zeigte sich recht sprachlos. Vier Sterne konnte er sich schließlich erkämpfen. Abzug gab es nur, weil er das Straußenherz nicht in der vorgegebenen Zeit verspeisen konnte.

Manuel stellte sich als letzter Finalist der "Aramis"-Prüfung. Der Ex-"Prince Charming"-Kandidat bekam zunächst eine Taucherbrille und einen Schnorchel, bevor ihm ein Glashelm übergestülpt wurde. Dieser wurde daraufhin erst mit Wasser gefüllt - und dann mit Fröschen und einem Aal. Zwar hatte er keine Probleme mit den Tieren, er erzählte aber vor Beginn der Aufgabe, dass er unter Aquaphobie leide und Panik bekomme, wenn sein Kopf unter Wasser sei. Manuel stellte sich mutig der Herausforderung, die er allerdings nach rund eineinhalb Minuten vorzeitig abbrechen musste. Während Filip und Eric Vor- und Hauptspeisen für die Finalisten erspielen konnten, gab es wegen der verpatzten Prüfung von Manuel leider kein Dessert. "Mach dir doch keinen Kopf, Digga", tröstete Filip.

Die Entscheidung im Dschungelcamp

Ein vorletztes Mal riefen die drei Kandidaten im Männerfinale dann ihre Fans dazu auf, für sie anzurufen - und ihnen somit zum Sieg zu verhelfen. Bald stand fest, dass Manuel drittplatzierter Promi der Staffel ist. Er sei mit seiner Leistung zufrieden, konnte er trotzdem resümieren. Nach einer weiteren Aufruf-Runde der beiden übrigen Stars sollte die finale Entscheidung fallen: Filip ist der Gewinner! "Oh mein Gott. Danke Leute, danke", schrie er in den Dschungel hinein. "Ich bin einfach Dschungelkönig!"

Wirklich vorbei ist der Dschungelspaß für Fans des Formats mit dem Finale noch nicht. Bereits am Sonntag wird ab 20:15 Uhr bei RTL "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen" ausgestrahlt. In der Sendung lassen die Kandidatinnen und Kandidaten der Jubiläumsstaffel die Zeit im Camp Revue passieren.