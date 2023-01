Dschungelcamp 2023: Das erwartet die Zuschauer im Finale

An diesem Sonntag steigt das große Dschungelcamp-Finale. Wie läuft die letzte Sendung der 16. Staffel ab und wer hat Chancen auf die Dschungelkrone?

Am 13. Januar starteten die diesjährigen Dschungelcamper in ihr Abenteuer.

Wer beerbt den amtierenden Dschungelkönig Filip Pavlovic (28)? An diesem Sonntag (29. Januar, 22:15 Uhr, auch ) wird das große Dschungelcamp-Finale darauf eine Antwort geben. Wer hat noch Chancen auf den Sieg und was steht vor und nach dem Finale an?

Countdown-Show

RTL zeigt vor der finalen Ausgabe die Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Der Countdown zum Finale" (ab 20:15 Uhr). Die Moderatorinnen Angela Finger-Erben (42) und Olivia Jones (53) laden die vergangenen drei Dschungelcamp-Gewinner Evelyn Burdecki (34), Prince Damien (32) und Filip Pavlovic zur großen Countdown-Party live im Studio ein. Gemeinsam lassen sie die letzten Camp-Tage Revue passieren und verraten, wer für sie die Dschungelkrone verdient hat.

Die Finalisten

Ab 22:15 Uhr steigt dann das Finale. Chancen auf die Dschungelkrone haben noch Lucas Cordalis (55), Djamila Rowe (55) und Gigi Birofio (23). Alle drei müssen zum Finale noch einmal in Dschungelprüfungen, die vor allem ekelig und tierisch werden, ihr Können und ihre Nervenstärke beweisen. Dabei spielen sie um Sterne, die für Essen, einen leckeren Drink und ein Goodie stehen. Wer Australien mit der Dschungelkrone verlässt, entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer im Voting.

Nach der letzten Ausgabe präsentieren Finger-Erben und Jones dann eine letzte Folge "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" (ab 0 Uhr, mit einer späteren Ausstrahlung ist wohl zu rechnen). In den vergangenen Tagen hatte das Duo jeweils nach der Dschungelcamp-Folge in einer Liveshow aus Köln täglich die Geschehnisse mit Gästen kommentiert.

Das Wiedersehen

Nach dem Finale (17. Folge) folgt am Montag, den 30. Januar (18. Folge, 20:15 Uhr) die Reunion der Dschungelstars bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen". Im Baumhaus treffen sich dabei alle Dschungel-Stars wieder, sie feiern die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig 2023 und blicken auf ihre gemeinsame Zeit in Down Under zurück. Dabei werden laut RTL die "unglaublichsten Szenen" der diesjährigen Staffel gezeigt.