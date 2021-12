Dschungelcamp 2022: So sehr freut sich Dr. Bob auf Südafrika

Das Dschungelcamp zieht um - erstmals geht es 2022 für die Promis nicht nach Australien, sondern nach Südafrika. Dafür packt auch schon Dr. Bob seine Koffer. Worauf er sich freut, hat er nun verraten.

Am 21. Januar 2022 geht das Dschungelcamp wieder los. Die 15. Staffel der Sendung wird erstmals nicht in Australien gedreht, sondern in Südafrika. Deshalb muss diesmal auch Dr. Bob (71) die Koffer packen.

Der Paramedic ist seit der ersten Staffel festes Ensemble-Mitglied der Show und klärt die Promis vor jeder Dschungelprüfung über mögliche Risiken und Gefahren auf. Auch für die britische Ausgabe der Show erfüllt er diese Funktion.

"Eine der besten Shows, die wir je gemacht haben"

Auf die Abwechslung in der neuen Location hat er offenbar große Lust. : "Natürlich werde ich auch da sein, zusammen mit meinen zwei liebsten Freunden Sonja und Daniel und wir glauben wirklich, dass das eine der besten Show werden wird, die wir je gemacht haben. Weil, wisst ihr, in Afrika gibt es eine Menge Dinge, die kratzen, beißen oder stinken können... Aber ich kümmere mich um die Promis, also, ihr wisst was ich meine..."

Apropos Promis: Drei Kandidaten stehen bereits fest, wie RTL schon bekanntgegeben hat: Filip Pavlovic (27), Lucas Cordalis (54), Harald Glööckler (56).

Die 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wird in der Nähe des Kruger-Nationalparks, dem größten Wildschutzgebiet Südafrikas in Mpumalanga, gedreht. Normalerweise findet dort übrigens die australische Version der Show statt, aufgrund der Pandemie steht der Drehort diesmal allerdings frei.