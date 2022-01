Dschungelcamp 2022: Das ist der Song für die Jubiläumsstaffel

Wenn am 21. Januar zwölf Promis erstmals in der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen sind, wird dieses Lied aus den Boxen dröhnen.

In der kommenden 15. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" müssen sich wieder Promis im Kampf gegen Hunger, die Nerven und harte Dschungelprüfungen beweisen. Erstmals geht es für die Stars nicht nach Australien ins Dschungelcamp, sondern nach Südafrika. Passend dazu macht RTL das Lied der The Disco Boys .

Die The Disco Boys sind ein DJ-Duo bestehend aus Raphael Krickow und Gordon Hollenga. Der Remix wurde im September 2021 veröffentlicht und basiert auf dem wohl größten Hit der Eurodance-Band ATC, "Around the World (La La La La La)", mit dem die Gruppe Anfang der 2000er-Jahre Charterfolge feierte. Eine weitere Version brachten die The Disco Boys zudem vor rund zehn Jahren heraus.

Welche Kandidaten sind dabei?

Als Kandidatinnen und Kandidaten werden diesmal unter anderem Sänger Lucas Cordalis (54), Designer Harald Glööckler (56), Model Janina Youssefian (39), "GZSZ"-Star Eric Stehfest (32) sowie die Schauspielerinnen Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) dabei sein. Außerdem wurde kürzlich bekannt, dass Jasmin Herren (43), die Witwe von Willi Herren (1975-2021), Reality-Sternchen Christin Okpara bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ersetzen wird.

Die Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps ist ab dem 21. Januar um 21:30 Uhr bei RTL . Die weiteren Folgen gibt es dann täglich ab 22 Uhr - mit Ausnahme von donnerstags, wenn es schon um 21:15 Uhr losgeht. Moderieren werden erneut Daniel Hartwich (43) und Sonja Zietlow (53).