Dschungelcamp 2022: Auch Cosimo Citiolo dabei?

Neben Harald Glööckler und Lucas Cordalis könnte auch Ex-"DSDS"-Kandidat Cosimo Citiolo im kommenden Jahr ins Dschungelcamp ziehen.

Für Januar 2022 wird wieder die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erwartet. Derzeit ist geplant, das nächste Dschungelcamp in Südafrika zu drehen. Die Vorbereitungen für die Show laufen offenbar auf Hochtouren. Nun sollen nicht nur erste Dreharbeiten stattgefunden haben. Mit dem ehemaligen "DSDS"-Kandidaten Cosimo Citiolo (39) könnte womöglich sogar ein weiterer Promi-Camper einziehen.

Offenbar soll demnach bereits der Vorspann für die neue Staffel in Köln aufgezeichnet worden sein. Und neben den bereits bekannten Kandidaten sei dort mit Citiolo auch ein neues Gesicht gesehen worden. Ob der 39-Jährige aber tatsächlich teilnehmen wird, ist bisher nicht bekannt.

Welche Promis sind fest dabei?

Drei Teilnehmer stehen bereits seit längerer Zeit fest: Modeschöpfer Harald Glööckler (56), Sänger Lucas Cordalis (54) und "Dschungelshow"-Gewinner Filip Pavlovic (27). in Erfahrung gebracht haben: Ex-"GZSZ"-Star Eric Stehfest (32), Schauspielerin Tina Ruland (55), ihre Kollegin Anouschka Renzi (57), Model Janina Youssefian (39), "Prince Charming"-Teilnehmer Manuel Flickinger, "Bachelor"-Kandidatin Linda Nobat sowie "Are you the One"-Teilnehmerin Christin Okpara.

RTL bestätigte kurz darauf auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news, dass der Sender trotz der Corona-Pandemie weiterhin Südafrika als Austragungsort im Blick habe. "Für das Dschungelcamp wird weiter mit Südafrika geplant, aber natürlich unter Beobachtung der aktuellen Entwicklungen", erklärte ein Sprecher.