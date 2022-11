Dritte Staffel "Star Trek: Picard": Deutsches Startdatum steht fest

Mit Spannung wird die dritte und letzte Staffel von "Star Trek: Picard" erwartet. Jetzt hat Amazon Prime Video das deutsche Startdatum bekannt gegeben.

Fans warten sehnsüchtig auf die dritte und letzte Staffel der Sci-Fi-Serie "Star Trek: Picard". Jetzt steht auch das deutsche Startdatum fest: Am 17. Februar 2023 gibt es die neuen Folgen auf Amazon Prime Video zu sehen. Das hat der Streamingdienst jetzt in einer Mitteilung bekannt gegeben. Pro Woche wird eine Folge der zehnteiligen Staffel erscheinen.

Diese Stars sind in der letzten Staffel dabei

Auch in der letzten Staffel von "Star Trek: Picard" schlüpft Schauspieler Patrick Stewart (82) in seine legendäre Rolle Jean-Luc Picard. Hauptrollen übernehmen auch LeVar Burton (65, Geordi La Forge), Michael Dorn (69, Worf), Jonathan Frakes (70, William T. Riker), Gates McFadden (73, Beverly Crusher), Marina Sirtis (67, Deanna Troi), Brent Spiner (73, Data), Jeri Ryan (54, Seven of Nine) und Michelle Hurd (55, Raffaela "Raffi" Musiker).

Amanda Plummer (65) ist in der Rolle Vadic zu sehen, einem mysteriösen Captain der Shrik - einem Kriegsschiff, das es auf Picard und seine Crewmitglieder abgesehen hat. Mica Burton (28) und Ashlei Sharpe Chestnut (30) sind ebenfalls in wiederkehrenden Rollen an Bord. Während Sharpe Chestnut Sidney La Forge verkörpert, die älteste Tochter von Geordi La Forge, Steuermann auf der U.S.S. Titan, ist Burton als dessen jüngste Tochter Alandra La Forge zu sehen. Auch im echten Leben ist LeVar Burton der Vater von Mica Burton. Daniel Davis (76) wird in seine Rolle des Professor Moriarty aus "Raumschiff Enterprise - Das nächste Jahrhundert" schlüpfen.

Bereits die ersten zwei Staffeln waren auf Amazon Prime Video zu sehen. In den USA werden die neuen "Picard"-Folgen am 16. Februar 2023 via Paramount+ an den Start gehen.