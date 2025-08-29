"Drei gegen Einen - Die Show der Champions": Jan Köppen ersetzt Elton

"Drei gegen Einen - Die Show der Champions" muss künftig auf Elton verzichten. Tim Mälzer und Knossi bekommen mit Jan Köppen einen neuen Mitspieler in der RTL-Sendung.

In "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" traten bisher Moderator Elton (54), TV-Koch Tim Mälzer (54) und Livestreamer Jens "Knossi" Knossalla (39) gemeinsam gegen unterschiedlichste Kandidaten an. Jetzt verliert das Trio ein Mitglied, kann aber gleichzeitig einen bekannten Neuzugang vermelden.

Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (42) wird Elton in der Sendung ersetzen. "Ich freue mich einfach wirklich, weil es ein bisschen so ist, wie auf einem Kindergeburtstag, auf den man eingeladen ist und man guckt, was passiert", gab Köppen in einem Statement bekannt. "Und wenn man beim Topfschlagen scheitert, dann ist das auch okay." Am 27. September (20:15 Uhr bei RTL oder auf RTL+) wird das neue Trio zum ersten Mal im TV zu sehen sein. Im Team wollen die drei Promis dann wieder buchstäbliche Meister ihres Fachs bezwingen. Dabei kann es sich um Olympiasieger, Weltmeister oder Weltrekordhalter handeln.

Elton und Stefan Raab mit neuem Quiz

Fans von Elton können den Moderator noch dieses Jahr in einem neuen Format sehen. Im Winter startet bei RTL und vorab auf RTL+ die Quiz-Show "Die Unzerquizbaren". Der ehemalige "Show-Praktikant" wird dann mit Stefan Raab (58) ein "unbezwingbares Entertainment-Duo" bilden, wie RTL kürzlich verkündete. Die Kandidatinnen und Kandidaten versuchen "Schritt für Schritt mit Wissenspower, Taktik und Nerven aus Stahl sowohl die Gegner ins Wanken zu bringen als auch gleichzeitig das Power-Duo zu besiegen".

Raab selbst erklärte : Die Spielerinnen und Spieler müssten es in einem Spiel schaffen, "bis ins direkte Duell gegen uns zu kommen", also gegen ihn und Mit-Quizzer Elton. "Es gibt kaum jemanden, der so viel Quizerfahrung hat wie Elton. Und mit meinem Allgemeinwissen und Eltons Quizerfahrung sind wir, glaub' ich, zu Recht 'Die Unzerquizbaren'", sagte Raab zur Besetzung der neuen Quiz-Show.