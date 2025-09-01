Drehstart zu "Promis unter Palmen": Claude-Oliver Rudolph mit dabei

"Promis unter Palmen" kehrt erst im Frühjahr 2026 zurück. Doch zum Drehstart hat Sat.1 nun schon die Promis verraten, die in der Realityshow dieses Mal um bis zu 50.000 Euro kämpfen werden.

Die vierte Staffel "Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!" kann kommen. Sat.1 hat den Drehstart zu den neuen Folgen der Reality-Sendung verkündet. Darüber hinaus wurden die zwölf Namen bekanntgegeben, die ab Frühjahr 2026 in Thailand um die goldene Kokosnuss spielen werden.

Ein Paar mit dabei

Mit dabei ist der "Das Boot"-Star und Krimi-Schauspieler Claude-Oliver Rudolph (68), der 2023 in der RTL-Reality-Spielshow "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zu sehen war. Schauspielkollegin Anouschka Renzi (61) ist ebenfalls mit von der Partie, sie sammelte bereits im Dschungelcamp oder im "Kampf der Realitystars" Reality-Erfahrung.

Zu den teilnehmenden Reality-Sternchen zählt Gina-Lisa Lohfink (38, Dschungelcamp, "The 50", "Kampf der Realitystars") ebenso wie Maurice Dziwak (27, Dschungelcamp, "Sommerhaus der Stars"), Martin Angelo (32, "Prince Charming") oder Franziska Temme (30, "Ex on the Beach"). Auch "DSDS"-Legende und Dschungelkönig Menderes (40) oder "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Silvia Wollny (60), Oberhaupt der berühmten TV-Großfamilie, bringen Trash-TV-Erfahrung mit.

Mit Schauspieler Eric Stehfest (36) und Ehefrau Edith Stehfest (30) ist auch ein Paar mit dabei. Die beiden waren in jeweils zwei unterschiedlichen Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen. Gemeinsam zogen sie auch schon ins "Sommerhaus der Stars". Den Cast komplettieren Spielerfrau und "Promi Big Brother"-Kandidatin Dilara Kruse (34) und Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter (37).

Das Format-Prinzip bleibt gleich: Die Promis leben gemeinsam in einer Villa und werden dabei unter ständige Kamerabeobachtung gestellt. Die Stars müssen in Challenges Teamgeist beweisen, am Ende kann jedoch nur eine oder einer als Gewinnerin oder Gewinner der goldenen Kokosnuss mit bis zu 50.000 Euro nach Hause gehen.

Staffel drei wurde ab 17. Februar 2025 gezeigt. Das Format kehrte damit nach vier Jahren Pause auf den Bildschirm zurück - offenbar mit Erfolg für Sat.1. Im Juni 2021 verkündete der Sender eigentlich, dass es keine weitere Staffel von "Promis unter Palmen" geben werde, da das Format nicht mehr zu Sat.1 passe. Der Nachfolger "Club der guten Laune" wurde 2022 gezeigt, wurde jedoch zu keinem Quotenerfolg.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus erklärt in einem Statement zum aktuellen Reality-Angebot seines Senders: "Mit der Rückkehr dieses Erfolgsprogramms haben wir in Sat.1 zusammen mit 'Villa der Versuchung' und natürlich unserem Herbst-Flaggschiff 'Promi Big Brother' über das Jahr drei Realityformate, die herausragende Treiber für Joyn sind und linear Millionen Menschen begeistern."