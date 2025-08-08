Drehstart! Hendrik Duryn steht wieder als "Der Lehrer" vor der Kamera

Der Kultlehrer ist zurück: Hendrik Duryn dreht in Leipzig neue Folgen von "Der Lehrer". Mit frischem Cast, Herz und Humor stellt sich Stefan Vollmer erneut dem turbulenten Schulalltag - und einer temperamentvollen Nachbarin.

Die Kultfigur ist zurück im Klassenzimmer: Hendrik Duryn (57) steht wieder als charismatischer, unkonventioneller Lehrer Stefan Vollmer vor der Kamera. Nach einer längeren Pause hat in Leipzig und Umgebung der Dreh für sechs neue Folgen der preisgekrönten RTL-Serie "Der Lehrer" begonnen. Produziert wird erneut im Auftrag von RTL.

"Oft erkennt man den Wert einer Sache erst, wenn sie vorbei ist. Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben", wird Duryn zu seinem Comeback vom Sender zitiert.

Vollmer in neuer Lebensphase - und doch ganz der Alte

In der Fortsetzung hatte Vollmer den Schuldienst eigentlich hinter sich gelassen. Mit Tochter Frida (Hanna Barbara Jurgons ersetzt Leni Säugling) und einer eigenen Werkstatt in Leipzig wollte er einen Neuanfang wagen. Doch ein gestohlenes Portemonnaie, eine aufsässige Schülerin und eine alte Verpflichtung bringen ihn zurück an die Tafel - mitten in eine Klassengemeinschaft, die den Glauben an sich selbst längst verloren hat.

Vollmer begegnet den Jugendlichen mit Herz, Humor und seiner unerschütterlich direkten Art - nach und nach bringt er wieder Licht in ihre schulische und persönliche Zukunft.

Neuer Cast, frischer Wind

Neben Hendrik Duryn, der die Rolle von 2009 bis 2021 verkörperte, sorgen neue Gesichter für frische Impulse: Schauspielerin Birte Hanusrichter (46, "Jenny - echt gerecht!") verkörpert seine impulsive Nachbarin Nadia, die Vollmers Alltag - und Herz - kräftig aufmischen wird. Als neue Schulleiterin Vanessa Bohm wird Tanja Schleiff (geb. 1973, "Sisi") zu sehen sein.

Und das ist der Cast, der Vollmers Klasse mimt: Kya-Celina Barucki ("Mädchen, Mädchen") wird als Tilda zu sehen sein, Luke Matt Röntgen ("Die Pfefferkörner") als Max, Katharina Hirschberg ("Bibi & Tina") als Fee, Acelya Sezer ("WaPo Berlin") als Eileen, Leon Ndiaye ("Dark") als Noah und Linus Moog ("Tatort") als Ronny.

Preisgekrönter Dauerbrenner - und 2021 abgesetzt

"Der Lehrer" gehörte jahrelang zu den Publikumslieblingen von RTL und wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Die erste Staffel von "Der Lehrer" wurde 2009 gezeigt, ab 2013 folgte jedes Jahr eine weitere. In Folge drei von Staffel neun verabschiedete sich Vollmer und Schauspieler Simon Böer (50) übernahm als David Ritter. Die letzte Folge der Serie flackerte am 8. April 2021 über den Bildschirm. Zur Absetzung hieß es damals in einem Sender-Statement: "Langlaufende Serien haben es in dem fragmentierten und vielseitigen Angebot an starken Inhalten immer schwerer." Der Zeitpunkt sei daher nun gekommen, sich "vom 'Lehrer' zu verabschieden".

Dass Hendrik Duryn ein Comeback als "Der Lehrer" nicht ausschließt, bestätigte er bereits im Januar 2023 im Interview mit spot on news. Der Abschied sei "sehr schmerzvoll" gewesen, er vermisse die Rolle und könnte sich eine Rückkehr "unbedingt" vorstellen.

Die Dreharbeiten für die Fortsetzung laufen noch bis Anfang Oktober in Leipzig. Ein Ausstrahlungstermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.