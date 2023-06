Drehstart für Terrorismus-Mini-Serie "Informant" mit Jürgen Vogel

In der deutschen Adaption der britischen Krimi-Dramaserie "Informer" muss Jürgen Vogel in der Rolle eines LKA-Ermittlers einen terroristischen Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie vereiteln.

In Großbritannien war die 2018 gestartete TV-Serie "Informer" ein durchschlagender Erfolg. Das von dem Oscarpreisträger Sam Mendes (57, "American Beauty") produzierte Format war für den renommierten British Academy Television Award (Bafta) nominiert, für den Hauptdarsteller Nabhaan Rizwan sprang ein Edinburgh TV Award für das beste Nachwuchstalent heraus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Grund genug, den spannenden Filmstoff für das deutsche Fernsehen zu adaptieren und dabei den Ort des Geschehens von London nach Hamburg zu verlegen. Wie der NDR mitteilt, entsteht die actiongeladene Mini-Serie als Koproduktion im Auftrag von NDR, ARD Degeto, ARTE und dem norwegischen Sender NRK.

Jürgen Vogel als LKA-Mann im Anti-Terror-Kampf

Mit den Schauspielern Jürgen Vogel (55, als LKA-Ermittler Gabriel Bach), Elisa Schlott (29, BKA-Polizistin Holly Valentin) und Ivar Wafaei (24, als unfreiwilliger Informant Raziq "Raza" Shaheen) sollen die insgesamt sechs Episoden der Mini-Serie bis Ende 2023 in Hamburg und Umgebung abgedreht werden. Die derzeit noch unter dem Arbeitstitel "Informant" laufende Produktion wird voraussichtlich im Herbst 2024 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.

Hamburger Elbphilharmonie als Anschlagsziel

Zum Inhalt heißt es vom Sender: "Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft und lösen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung eine Kette von Ereignissen aus, die den Anschlag überhaupt erst möglich machen. Im Mittelpunkt: LKA-Mann Gabriel, der die Kontakte zu Informanten aus der breiten arabischen Community hält. Doch zurückliegende Ereignisse aus seiner Zeit als verdeckter Ermittler in der rechten Szene lassen die Führungsstellen an ihm zweifeln - sie stellen ihm die aufstrebende BKA-Beamtin Holly zur Seite."