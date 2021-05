Drehstart für neue Serie "Nachricht von Mama"

Die Dreharbeiten für die neue Sat.1-Serie "Nachricht von Mama" sind in Hamburg angelaufen. Mit dabei sind unter anderem Jessica Ginkel und Golo Euler.

Fans der Comedy-Serie "jerks." können sich auf ein neues Projekt der Produktionsfirma Pyjama Pictures freuen. In Zusammenarbeit mit Sat.1 entsteht derzeit die neue achtteilige Familienserie "Nachricht von Mama". Gedreht wird in Hamburg und an der Ostsee, die Dreharbeiten in der Hansestadt haben bereits begonnen. Jessica Ginkel (40, "Der Lehrer") und Golo Euler (38) schlüpfen in die Hauptrollen. Die verstorbene Frau (Ginkel) eines jungen Witwers (Euler) hat diesem und den gemeinsamen Kindern (Luke Matt Röntgen, Matteo Hilterscheid und Mathilda Smidt) hunderte Videonachrichten voller Humor und Lebensratschlägen hinterlassen.

"Bei aller Dramatik erzählen wir eine lebensbejahende Familiengeschichte - ein Plädoyer für das Leben nach einem schlimmen Schicksalsschlag", beschreibt Produzent Carsten Kelber (48), neben Schauspieler Christian Ulmen (45) Mitgründer von Pyjama Pictures, das Projekt in einer Mitteilung. Regie führen Felix Binder und Suki Maria Roessel, die ebenfalls das Drehbuch mit den Kolleginnen Sabine Leipert und Claudia Leins geschrieben hat.