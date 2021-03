Drehstart für Netflix-Thriller mit Chris Evans und Ryan Gosling

Die Hollywood-Stars Chris Evans und Ryan Gosling drehen mit den Russo-Brüdern für Netflix den Big-Budget-Spionagethriller "The Gray Man".

Nach mehreren Verzögerungen haben die Dreharbeiten zu Netflix' Big-Budget-Spionagethriller "The Gray Man" begonnen. . Mit an Bord sind die Mega-Stars Ryan Gosling (40, ) und Chris Evans (39, ). Hinter der Kamera stehen die Marvel-Experten ( -Filme) Anthony (51) und Joe Russo (49). Netflix soll ein Budget von über 200 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 167 Mio. Euro) in die neue Produktion investieren.

Basierend auf dem Debütroman von Mark Greaney (geb. 1967) aus dem Jahr 2009 und einem Drehbuch, das gemeinsam mit Christopher Markus (51) und Stephen McFeely (51) geschrieben wurde, folgt "The Gray Man" einem ehemaligen CIA-Agenten, der zum freiberuflichen Attentäter namens Court Gentry/Gray Man wird. Ryan Gosling wird in diese Rolle schlüpfen. Chris Evans wird seinen ehemaligen CIA-Kollegen Lloyd Hansen spielen, der Gentry auf der ganzen Welt jagt.

, werden auch diese Stars in der bislang teuersten Produktion des Streamingdienstes zu sehen sein: Ana de Armas ("James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben"), Regé-Jean Page ("Bridgerton"), Alfre Woodard ("Luke Cage"), Jessica Henwick ("Iron Fist") und Billy Bob Thornton. Der Film soll 2022 veröffentlicht werden.