Dreharbeiten zum 40. Münster-"Tatort" sind angelaufen

Thiel und Börne werden 2022 in ihrem 40. "Tatort" ermitteln. Die Dreharbeiten sind bereits jetzt gestartet, wie der WDR mitteilt.

In der ersten Jahreshälfte 2022 soll der 40. Fall des beliebten "Tatort"-Teams aus Münster ausgestrahlt werden. Die Dreharbeiten für den Fall "Des Teufels langer Atem" sind nun schon in dieser Woche angelaufen, wie der WDR in einer Pressemitteilung am 2. Juni 2021 angekündigt hat. Noch bis Ende Juni soll demnach gedreht werden. Was Axel Prahl (61) und Jan Josef Liefers (56) als Kommissar Frank Thiel und Prof. Karl-Friedrich Boerne diesmal erwartet?

Was ist passiert?

Nach einem kompletten Blackout wacht Thiel (Prahl) in einem Hotelzimmer auf und weiß nicht, wie er dort hingekommen ist. Ebenfalls mysteriös: Was machen Boerne (Liefers) und ein großer Plüsch-Koala an seiner Bettkante? Außerdem wurde auch noch in der Nähe in einem Wald eine Leiche gefunden, bei der es sich um Thiels ehemaligen Chef bei der Hamburger Mordkommission handelt. Boerne ist fasziniert von der Amnesie Thiels und begleitet den Kommissar bei der Spurensuche.

Ebenso mit dabei sind auch diesmal Christine Urspruch (50) als Silke Haller, Mechthild Großmann (72) als Wilhelmine Klemm, Claus D. Clausnitzer (82) als "Vadder" Thiel und Björn Meyer (32) als Mirko Schrader. In Gastrollen werden unter anderem Kim Riedle, Banafshe Hourmazdi, Judith Goldberg, Björn Jung, Jonas Baeck und Artus Maria Matthiessen zu sehen sein.