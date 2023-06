Dreh-Unfall: "Tatort"-Star Adele Neuhauser bricht sich die Schulter

Beim Dreh des TV-Films "Ungeschminkt" hat sich Schauspielerin Adele Neuhauser bei einem schweren Fahrradsturz die Schulter gebrochen. Bis auf Weiteres liegen die Dreharbeiten auf Eis.

Großer Schreckmoment während des Drehs der TV-Produktion "Ungeschminkt". "Tatort"-Star Adele Neuhauser (64) zog sich bei einem Unfall am Set eine schwere Verletzung zu. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, hat sich "Neuhauser bei den Dreharbeiten zum Film 'Ungeschminkt' leider bei einem Fahrradsturz die Schulter gebrochen". Das Unglück habe sich demnach bereits "am vergangenen Donnerstag (1. Juni)" zugetragen.

Weiter heißt es vonseiten des BR: "Die Dreharbeiten ruhen aktuell und werden abgeschlossen, sobald Adele Neuhauser ihre Rolle wieder aufnehmen kann. Wir wünschen Adele von Herzen alles Gute und eine schnelle Genesung." Als wäre die Verletzung allein nicht schon schlimm genug, kam noch denkbar viel Pech hinzu: Nur einen Tag später, am 2. Juni, wären die Dreharbeiten laut Filmdossier abgeschlossen gewesen.

Film mit besonderer Rolle für Neuhauser

Im Film "Ungeschminkt" von Regisseur Dirk Kummer (56), der im gemeinsamen Auftrag von BR und ORF entsteht, spielt Neuhauser die transsexuelle Hauptfigur Josefa. 40 Jahre nachdem sie (damals noch als Josef, gespielt von Riccardo Campione, 21) ihr Heimatdörfchen verließ, kehrt sie nun an den Hof ihrer verstorbenen Eltern zurück. Dort wird sie nicht nur mit Unmengen alter Erinnerungen konfrontiert, sondern auch mit einer Frau namens Petra (Eva Mattes, 68) - ihrer einstigen Ehefrau.